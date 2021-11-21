"Мы готовы к эскалации": в Польше заявили о готовности закрыть границу с Беларусью
Польский премьер-министр Моравецкий заявил, что они столкнулись с войной нового типа, в которой оружием выступают беженцы и дезинформация.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал к более жестким действиям в отношении Беларуси из-за кризиса с мигрантами. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам премьера, Польша столкнулась с войной нового типа, в котором оружием выступают беженцы и дезинформация. Людей используют как живой щит, плюс искусственно создается энергетический кризис.
"Деятельность белорусских военных может привести к обострению ситуации Мы готовы ко всему. Готовы и к эскалации санкций, закрытию пограничных переходов, чтобы не было возможности транзитной перевозки грузов", — заявил Моравецкий.
В Польше рассматривают введение более жестких санкций:
- закрыть границу с Беларусью
- ограничить иммиграцию из стран Ближнего востока в ЕС
В этом Польша едина с Эстонией, в которой заявляют, что нужно вводить санкции за действия Беларуси. В ближайшее время Моравецкий совершит ряд визитов в страны ЕС, где обсудит сложившуюся ситуацию. В частности, премьер Польши собирается посетить Литву, Эстонию и Латвию.
Евросоюз должен сосредоточить свое внимание на вызовах, которые стоят перед ними. По словам Моравецкого, Россия создает все новые риски — это и открытие "Северного потока-2", и кризис с ценами на газ, и безопасность на восточных рубежах ЕС.
Напомним, в Польше поставили ультиматум Беларуси из-за ситуации с беженцами. Если власти страны не отреагируют, то поляки закроют ж/д сообщение в Кузнице. Ранее премьер-министр Польши заявлял, что миграционный кризис может отвлечь внимание от вторжения войск РФ в Украину.