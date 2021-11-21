"Мы готовы к эскалации": в Польше заявили о готовности закрыть границу с Беларусью

Польский премьер-министр Моравецкий заявил, что они столкнулись с войной нового типа, в которой оружием выступают беженцы и дезинформация.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал к более жестким действиям в отношении Беларуси из-за кризиса с мигрантами. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам премьера, Польша столкнулась с войной нового типа, в котором оружием выступают беженцы и дезинформация. Людей используют как живой щит, плюс искусственно создается энергетический кризис.

"Деятельность белорусских военных может привести к обострению ситуации Мы готовы ко всему. Готовы и к эскалации санкций, закрытию пограничных переходов, чтобы не было возможности транзитной перевозки грузов", — заявил Моравецкий.

В Польше рассматривают введение более жестких санкций:

закрыть границу с Беларусью

ограничить иммиграцию из стран Ближнего востока в ЕС

В этом Польша едина с Эстонией, в которой заявляют, что нужно вводить санкции за действия Беларуси. В ближайшее время Моравецкий совершит ряд визитов в страны ЕС, где обсудит сложившуюся ситуацию. В частности, премьер Польши собирается посетить Литву, Эстонию и Латвию.

Евросоюз должен сосредоточить свое внимание на вызовах, которые стоят перед ними. По словам Моравецкого, Россия создает все новые риски — это и открытие "Северного потока-2", и кризис с ценами на газ, и безопасность на восточных рубежах ЕС.

Напомним, в Польше поставили ультиматум Беларуси из-за ситуации с беженцами. Если власти страны не отреагируют, то поляки закроют ж/д сообщение в Кузнице. Ранее премьер-министр Польши заявлял, что миграционный кризис может отвлечь внимание от вторжения войск РФ в Украину.