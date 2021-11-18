Ждут ответа до воскресенья: Польша поставила ультиматум Беларуси из-за ситуации с беженцами

В МВД обратились профсоюзы, которые опасаются за безопасность сотрудников. Если белорусы не отреагируют, то с 21 ноября закроют ж/д сообщение в Кузнице.

В Министерстве внутренних дел Польши ставят ультиматум белорусским властям, угрожая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Как указывается в заявлении, если белорусская сторона не отреагирует на обращение, то Польша закроет ж/д сообщение. Польская сторона подождет ответа до 21 ноября.

"Мариуш Каминьский поручил главному коменданту Пограничной стражи обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, призывающим к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице", — указывается в публикации.

В приказе также заявляется, что на погранпункте в Кузнице было множество актов агрессии, жертвами которых становились польские офицеры. Были случаи атаки на пограничников камнями и светошумовыми гранатами про полной пассивности белорусских служб.

С инициативой выступили профсоюзы, опасаясь за личную безопасность железнодорожников, они обратились к председателю правления PKP Cargo с просьбой срочно вмешаться и не осуществлять перевозки через границу с Беларусью.

Напомним, премьер-министр Польши заявил, что миграционный кризис может отвлечь внимание от вторжения войск РФ в Украину. При этом около 300 мигрантов из Ирака вернутся из Беларуси из-за того, что их не пустили на территорию ЕС.