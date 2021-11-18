Чекають на відповідь до неділі: Польща поставила ультиматум Білорусі через ситуацію з біженцями

У МВС звернулися профспілки, які побоюються за безпеку працівників. Якщо білоруси не відреагують, то з 21 листопада закриють залізничне сполучення в Кузниці.

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі ставлять ультиматум білоруській владі, погрожуючи закрити залізничний пункт пропуску в Кузниці. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Як зазначається в заяві, якщо білоруська сторона не відреагує на звернення, то Польща закриє залізничне сполучення. Польська сторона зачекає на відповідь до 21 листопада.

"Маріуш Камінський доручив головному коменданту Прикордонної варти звернутися до голови Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь генерала Анатолія Лаппо з листом, який закликає до стабілізації ситуації поблизу прикордонного пункту пропуску в Кузниці", — зазначається в публікації.

У наказі також заявляється, що на прикордонному пункті в Кузниці було багато актів агресії, жертвами яких ставали польські офіцери. Були випадки атаки на прикордонників камінням і світлошумовими гранатами при повній пасивності білоруських служб.

Із ініціативою виступили профспілки, побоюючись за безпеку залізничників, вони звернулися до голови правління PKP Cargo з проханням терміново втрутитися та не здійснювати перевезення через кордон із Білоруссю.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі заявив, що міграційна криза може відвернути увагу від вторгнення військ РФ до України. При цьому близько 300 мігрантів із Іраку повернуться з Білорусі через те, що їх не пустили на територію ЄС.