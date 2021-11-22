Мігранти прориваються до Польщі: засліплюють прикордонників і кидають каміння (відео)

Прикордонники затримали 70 нелегальних мігрантів, які проникли на територію країни минулої доби.

Прикордонна служба Польщі заявила, що натовп агресивних мігрантів у кількості близько 150 осіб спробував перетнути держкордон в районі села Дубичі Церковні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Напередодні, 21 листопада, на території, що охороняється прикордонниками поряд із селом Дубичі Церковні, приблизно 150 мігрантів спробували перейти на територію Польщі. Прикордонна служба країни зазначає, що цією акцією курувала влада Білорусі.

За словами співробітника прикордонної служби Анни Михальської, мігранти почали із закидання польських постів камінням. Ці люди ліхтариками та лазерами світили в прикордонників. Потім на огорожі з колючого дроту розмістили дерев'яну споруду, по якій мігранти почали перелазити через огорожу.

Таким чином, на польський бік кордону потрапило близько 70 осіб — їх усіх затримали та повідомили їм, що треба залишити територію. Потім доправили до кордону.

Зазначається, що під час події ніхто не постраждав.

Минулої доби служби безпеки Польщі нарахували 346 вилазок із білоруського боку кордону. Затримано трьох людей, які цьому сприяли: це громадяни Сирії та Грузії.

Раніше Фокус повідомляв, що мігранти з близькосхідних країн біля кордону Польщі закидали прикордонників світлошумовими гранатами. Як з'ясувалося, це гранати чеського виробництва (компанії ZEVETA Bojkovice) — саме ці спецзасоби офіційна влада Білорусі застосовувала проти протестувальників у 2020 році.