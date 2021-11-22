Мигранты прорываются в Польшу: ослепляют пограничников и бросают камни (видео)

Пограничники задержали 70 нелегальных мигрантов, которые проникли на территорию страны за минувшие сутки.

Пограничная служба Польши заявила, что толпа агрессивных мигрантов в количестве порядка 150 человек предприняла попытку пересечь госграницу в районе села Дубичи Церковные. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Накануне, 21 ноября, на охраняемой пограничниками территории рядом с селом Дубичи Церковные примерно 150 мигрантов попытались перейти на территорию Польши. Погранслужба страны отмечает, что эта акция курировалась властями Беларуси.

По словам сотрудника погранслужбы Анны Михальской, мигранты начали с забрасывания польских постов камнями. Эти люди фонариками и лазерами светили в пограничников. Затем на ограждении из колючей проволоки разместили деревянное сооружение, по которому мигранты принялись перелезать через ограждение.

Таким образом, на польскую сторону границы попали около 70 человек — их всех задержали и сообщили, что нужно покинуть территорию. Затем доставили к границе.

Отмечается, что во время происшествия никто не пострадал.

За минувшие сутки службы безопасности Польши насчитали 346 вылазок с белорусской стороны границы. Задержаны три человека, которые в этом содействовали: это граждане Сирии и Грузии.

Ранее Фокус сообщал, что мигранты из ближневосточных стран у границы Польши забрасывали пограничников светошумовыми гранатами. Как выяснилось, это гранаты чешского производства (компании ZEVETA Bojkovice) — именно эти спецсредства официальные власти Беларуси применяли против протестующих в 2020 году.