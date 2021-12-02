ВПК, калій і син Лукашенка: США та ЄС запровадили чергові санкції проти Білорусі

США та ЄС запровадили санкції проти 12 компаній, держборгу та заборонили видавати країні кредити більш ніж на 90 днів. Канада та Великобританія підтримали це рішення.

Сполучені Штати 2 грудня запровадили новий, п'ятий пакет санкцій проти влади Білорусі. Про це йдеться в релізі на сайті Міністерства фінансів США.

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Обмежувальні заходи стосуватимуться 20 осіб, 12 компаній і державного боргу Білорусі. Юридичним і фізичним особам із США не можна видавати кредити більш ніж на 90 днів міністерству фінансів і банку розвитку Білорусі.

Під санкції потрапила білоруська держкомпанія "Центрокурорт" за організацію міграції через Білорусь до ЄС і сім співробітників Держприкордонкомітету Білорусі. Серед них – голова відомства Анатолій Лаппо, кілька його заступників (Ігор Буткевич, Роман Подліньов, Ігор Печень і Сергій Новіков), а також керівники двох прикордонних груп, відповідальних за ділянки на кордоні з ЄС (Костянтин Молостов та Ігор Гутник).

У списку санкцій США виявилася державна авіакомпанія "Трансавіаекспорт" через постачання боєприпасів та зброї до Лівії.

За експорт військової продукції та продаж спецзасобів білоруським силовикам під санкції потрапили ФДУП "Белтехекспорт", електромеханічний завод "АГАТ — системи управління", ВАТ "Кідма Тех", "Пеленг" і "Гардсервіс".

Крім того, обмеження торкнулися експортерів калійних добрив – "Білоруська калійна компанія", ТОВ "Агророзквіт" (дочірнє підприємство "Білоруської калійної компанії" в Україні) та "Славкалій".

Старший син Олександра Лукашенка Дмитро опинився в списку санкцій як близький до режиму чиновник. Підконтрольна йому організація "Президентський спортивний клуб" також потрапила під обмеження. До категорії "близькі до Лукашенка люди" потрапили заступник міністра внутрішніх справ Дмитро Корзюк і член виконкому білоруського Олімпійського комітету Дмитро Басков.

Які санкції запровадив Євросоюз?

Європейська рада запровадила пакет санкцій проти 17 білоруських чиновників і 11 організацій. Серед них – прикордонники, судді та працівники Міністерства закордонних справ.

До списку потрапили такі компанії:

"Белавіа";

"Центрокурорт";

"Оскартур";

Готелі "Мінськ" і "Планета";

Оператор чартерних рейсів із Сирії до Білорусі Cham Wings;

турецький паспортно-візовий центр VIP Grub, який організовує тури до Білорусі;

"Гродно Азот";

"Білорусьнафта";

"Білшина".

Про введення санкцій проти Білорусі заявили в Канаді та Великій Британії. Остання запровадила обмеження проти ТОВ "Білоруськалій". За словами міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс, санкції спрямовані проти важливих джерел прибутку режиму Лукашенка.

Фокус у серпні писав про те, як президент США Джо Байден своїм указом розширив санкції проти Білорусі. Тоді під обмеження потрапили 23 фізичні та 21 юридична особа.

Влада ЄС раніше вивчала туристичні та транспортні компанії Білорусі, які незаконно перевозили мігрантів. Відповідальна за питання, пов'язані з транспортом у Єврокомісії, Адіна Велян говорила, що в ЄС можуть повністю заборонити роботу цих транспортних операторів на території ЄС.