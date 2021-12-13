"Мерзавцы безголовые": Лукашенко пригрозил Евросоюзу остановить транзит газа из России

Глава Беларуси нашел, как надавить на Евросоюз с помощью российского газа. Впрочем, президент РФ Владимир Путин такую идею не одобряет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Европе перекрытием транзита газа из России. Об этом он сказал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, фрагменты его высказываний процитировало агентство БЕЛТА.

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"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", — объяснил он.

Лукашенко не первый раз грозит Евросоюзу в ответ на введение санкций. Первый раз такое предупреждение он озвучил 11 ноября на совещании с руководством Совета Министров Беларуси.

"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом (санкций). На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер-министр Беларуси Роман Головченко ), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет", — говорил он.

Отметим, что через Беларусь идет транснациональный магистральный газопровод "Ямал — Европа". По словам Лукашенко, в последнее время объемы транзита газа из России в ЕС по этой трубе значительно увеличились.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать", — продолжил Лукашенко.

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Президент России Владимир Путин в ответ на это заявление Лукашенко сказал, что первый раз об этом слышит.

"Я дважды за последнее время разговаривал с Александром Григорьевичем. Он мне ни разу об этом не сказал. Но он может. Ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему. Если он не в сердцах это сказал", — говорил российский президент.

Теоретически Лукашенко, будучи президентом транзитной страны, может приказать перекрыть поставки газа из РФ в Европу, но тогда он нарушит условия транзитного контракта, отмечал он.

"Надеюсь, что до этого не дойдет", — подчеркивал Путин.

Напомним, что США и Евросоюз 2 декабря ввели новый, пятый пакет санкций против режима Беларуси. Под них попал старший сын Александра Лукашенко Дмитрий и другие близкие к главе Беларуси чиновники и транспортные компании.

В ЕС накануне ввода санкций изучали все туристические компании Беларуси, которые могли заниматься незаконной перевозкой мигрантов.

До этого США расширяла санкции против Беларуси в августе. Тогда под ограничения попали 23 физических лица и 21 компания, в том числе – "Беларуськалий", НОК Беларуси и Абсолютбанк.