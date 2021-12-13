"Мерзавці безголові": Лукашенко пригрозив Євросоюзу зупинити транзит газу з Росії

Глава Білорусі знайшов, як натиснути на Євросоюз за допомогою російського газу. Втім, президент РФ Володимир Путін такої ідеї не схвалює.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував Європі перекриттям транзиту газу з Росії. Про це він сказав в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT, фрагменти його висловлювань процитувало агентство БЕЛТА.

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"Якщо санкції, які вони вводять або введуть у майбутньому, поставлять нас у надзвичайний стан і ми не матимемо жодного виходу відповісти іншими заходами на їхні санкції, ми скористаємося й цим жорстким заходом", — пояснив він.

Лукашенко не вперше погрожує Євросоюзу у відповідь на запровадження санкцій. Уперше таке попередження він озвучив 11 листопада під час наради з керівництвом Ради Міністрів Білорусі.

"Надто багато нас почали лякати п'ятим пакетом (санкцій). На цей п'ятий пакет, Романе Олександровичу (прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко), вам було доручення: ми їм прощати нічого не повинні. Польща нас лякає, що закриє кордон. Будь ласка, закривайте: менше втікачів туди буде переміщатися. Питання не в цьому. Я просто послухав цих мерзотників, які взагалі безголові. А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику доріг немає", — говорив він.

Зазначимо, що через Білорусь іде транснаціональний магістральний газопровід "Ямал-Європа". За словами Лукашенка, останнім часом обсяги транзиту газу з Росії до ЄС цією трубою значно збільшилися.

"Ми обігріваємо Європу, вони нам ще погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Тому я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати, перш ніж говорити. Але це їхня справа. Закриють — нехай закривають. МЗС має попередити всіх у Європі: якщо тільки вони введуть нам додаткові санкції, "неперетравні" та "неприйнятні" для нас, ми маємо відповідати", — продовжив Лукашенко.

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Президент Росії Володимир Путін у відповідь на цю заяву Лукашенко сказав, що вперше про це чує.

"Я двічі останнім часом розмовляв із Олександром Григоровичем. Він мені жодного разу про це не сказав. Але він може. Нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, поговорю з ним на цю тему. Якщо він не зопалу це сказав", — говорив російський президент.

Теоретично Лукашенко як президент транзитної країни може наказати перекрити постачання газу з РФ до Європи, але тоді він порушить умови транзитного контракту, зазначав він.

"Сподіваюся, що до цього не дійде", — наголошував Путін.

Нагадаємо, що США та Євросоюз 2 грудня запровадили новий, п'ятий пакет санкцій проти режиму Білорусі. Під них потрапив старший син Олександра Лукашенка Дмитро й інші близькі до глави Білорусі чиновники та транспортні компанії.

У ЄС напередодні введення санкцій вивчали всі туристичні компанії Білорусі, які могли займатися незаконним перевезенням мігрантів.

До цього США розширювала санкції проти Білорусі в серпні. Тоді під обмеження потрапили 23 фізичні особи та 21 компанія, у тому числі – "Білоруськалій", НОК Білорусі й Абсолютбанк.