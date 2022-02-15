Україна припинила транзит калійних добрив із Білорусі до Туреччини та Європи

Підприємства України отримують залізницею 270 тис. тонн калійних добрив із Білорусі. Першою від транзиту цієї продукції відмовилася Литва.

"Укрзалізниця" з 15 лютого тимчасово обмежує транзит калійних добрив із Білорусі. Про це йдеться в рішенні, яке опублікувала пресслужба перевізника.

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Під обмеження потрапила продукція білоруської держкомпанії "Білоруськалій". Коли закінчиться дія заходів, компанія не зазначила.

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Скільки калію перевозили з Білорусі?

Білоруська служба "Радіо Свобода" пише, що у 2021 році з Білорусі залізницею в Україну ввезли 11,8 млн тонн вантажів. Продукція призначалася для України та подальшого транзиту.

Із зазначеного обсягу 693 тис. тонн припало на калійні добрива, у тому числі 270 тис. тонн – для підприємств України. Обсяг транзиту білоруських калійних добрив з України до Туреччини минулого року становив 220 тис. тонн (62%), в Угорщину – 64 тис. тонн (18%), Польщу – 45 тис. тонн (13%), а Румунію – 8 тис. тонн (2%).

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Через морські порти України 2021 року перевезено 281 тис. тонн білоруських калійних добрив.

Куди везуть калійні добрива з України?

Транзит білоруських калійних добрив через територію України здійснюється до Туреччини, Угорщини, Польщі, Чехії, Румунії й Австрії.

У лютому 2022 року президент Білорусі Олександр Лукашенко говорив про пропозицію України організувати транзит калійних добрив через її територію.

За інформацією "Радіо Свобода", на початку лютого цього року гендиректор "Білоруськалію" Іван Головатий і гендиректор "ГродноАзоту" Ігор Лещенко відвідали Одесу та Львів та провели переговори з декількома логістичними компаніями з організації транзиту через українські порти після відмови Литви від транзиту білоруських калійних добрив.

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Керівництво білоруських підприємств із цією ж метою поїхало й до Туреччини. За підсумками переговорів були підготовлені та передані до адміністрації Лукашенка пропозиції щодо організації транзиту білоруських добрив, повідомило видання.

Калійні добрива є однією з найбільших статей експорту Білорусі. 2020 року країна експортувала добрив на $2,4 млрд.

Нагадаємо, що США, Канада та Великобританія в грудні минулого року ввели санкції проти ТОВ "Білоруськалій". Виробника вважають важливим джерелом прибутку режиму Лукашенка.

Лукашенко погрожував Євросоюзу відповіддю на санкції та заявляв про перекриття транзиту газу з Росії. Його російський колега Владмір Путін говорив, що в цій ідеї "нічого хорошого немає".