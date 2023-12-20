5 видів корисного дієтичного борошна: здорові альтернативи популярному виду

Хоча звичайне біле борошно часто використовується нами навіть тоді, коли ми дотримуємося різноманітних дієт, у нього є набагато корисніші альтернативи, які щадніші для фігури.

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Починаючи складний шлях до стрункішої фігури, ми часто вивчаємо різні варіанти харчування. Серед них важливу роль може відігравати тип борошна, яке ми додаємо в їжу. Перехід від традиційного білого борошна до більш поживних альтернатив може не тільки збагатити наш раціон, а й допомогти в досягненні цілей зі зниження ваги. Світ борошна багатогранний і в ньому є щонайменше п'ять різних видів, які можуть сприяти здоровішому способу життя і підтримувати ваші зусилля зі зниження ваги, пише Nutripurpose.

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Знайомство з різними видами борошна може стати чудовим способом поліпшити свій раціон, особливо якщо ви шукаєте варіанти, що сприятимуть не тільки оздоровленню організму, а й схудненню. Нижче наведено п'ять видів борошна, які можуть бути корисними для досягнення цих цілей:

Цільнозернове борошно: це нерафіноване борошно, яке зберігає необхідні вітаміни, мінерали та містить особливо багато клітковини, порівняно з білим борошном. Високий вміст клітковини допомагає знизити рівень поганого холестерину, збалансувати рівень інсуліну і створити відчуття ситості, що корисно для контролю ваги. Цільнозернове борошно може стати більш здоровою заміною білого борошна в багатьох рецептах.

це нерафіноване борошно, яке зберігає необхідні вітаміни, мінерали та містить особливо багато клітковини, порівняно з білим борошном. Високий вміст клітковини допомагає знизити рівень поганого холестерину, збалансувати рівень інсуліну і створити відчуття ситості, що корисно для контролю ваги. Цільнозернове борошно може стати більш здоровою заміною білого борошна в багатьох рецептах. Борошно з кіноа: Виготовлене з меленого насіння кіноа, борошно з кіноа — це безглютеновий варіант, у якому менше вуглеводів, але більше клітковини і білка. Воно містить низку вітамінів і мінералів і може стати підходящою альтернативою білому борошну у випічці, допомагаючи збільшити споживання цільного зерна і підтримати зусилля зі зниження ваги.

Виготовлене з меленого насіння кіноа, борошно з кіноа — це безглютеновий варіант, у якому менше вуглеводів, але більше клітковини і білка. Воно містить низку вітамінів і мінералів і може стати підходящою альтернативою білому борошну у випічці, допомагаючи збільшити споживання цільного зерна і підтримати зусилля зі зниження ваги. Нутове борошно: Це борошно, також відоме як грамове, виробляється шляхом подрібнення сухого нуту. Воно містить багато клітковини та білка і має менше калорій, ніж звичайне пшеничне борошно. Нутове борошно корисне для тих, хто страждає на діабет або прагне схуднути. Однак воно не ідеальне для випічки, але добре підходить для загущення супів або приготування низькокалорійних соусів.

Це борошно, також відоме як грамове, виробляється шляхом подрібнення сухого нуту. Воно містить багато клітковини та білка і має менше калорій, ніж звичайне пшеничне борошно. Нутове борошно корисне для тих, хто страждає на діабет або прагне схуднути. Однак воно не ідеальне для випічки, але добре підходить для загущення супів або приготування низькокалорійних соусів. Вівсяне борошно: це борошно виробляється з меленого вівса і відоме як багате джерело необхідних вітамінів, мінералів, марганцю і магнію. Незважаючи на високий вміст вуглеводів і калорій, воно дуже ситне, що робить його гарним варіантом для помірного харчування під час схуднення. Вівсяне борошно можна використовувати у випічці, а також для приготування ситної вівсяної каші.

це борошно виробляється з меленого вівса і відоме як багате джерело необхідних вітамінів, мінералів, марганцю і магнію. Незважаючи на високий вміст вуглеводів і калорій, воно дуже ситне, що робить його гарним варіантом для помірного харчування під час схуднення. Вівсяне борошно можна використовувати у випічці, а також для приготування ситної вівсяної каші. Кокосове борошно: Виготовлене з подрібненого висушеного кокосового м'яса, кокосове борошно — це безглютенова альтернатива з високим вмістом розчинної та нерозчинної клітковини. Це може бути корисно для здоров'я травлення та створення відчуття ситості. Його нелегко замінити звичайним борошном у випічці, але воно може стати гарним вибором для тих, у кого проблеми з травленням.

Кожне з цих видів борошна має унікальні поживні властивості і може бути включене в різні рецепти. Вибір борошна залежить від ваших дієтичних потреб, уподобань, а також від того, який вид кулінарії або випічки вас цікавить. Завжди корисно поекспериментувати з борошном, щоб зрозуміти, яке з них найкраще підходить для вашої дієти і кулінарного стилю. Пам'ятайте, що, вводячи у свій раціон нові інгредієнти, важливо враховувати загальні потреби в харчуванні та консультуватися з медичним працівником, якщо у вас є особливі дієтичні обмеження або проблеми зі здоров'ям.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.