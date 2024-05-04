Що робити з продуктами, які залишились на Великдень - пояснення священника

Великдень — релігійне свято на яке часто готують чимало їжі. Часто і великодній кошик вірян репається від кількості продуктів.

Related video

Що робити з продуктами, які ми приготували на Великдень, але не доїли, бо їх було занадто багато. Священник української православної церкви Іван Верескун пояснив, як можна утилізувати продукти після Великодня.

"Щоб у нас не псувалися продукти, треба максимально подбати про оптимальну кількість для вашої сім’ї. Щоб ви не накуповували максимально всього, а потім не знали, що з цим зробити. Якщо є можливість, поділіться з людьми, з якими, ми можемо розділити великодній кошик", — відзначає священник.

Іван Верескун наголошує, що дуже важливо, щоб люди завчасно подбали про те, скільки їм насправді потрібно продуктів. Щоб люди не витрачалися надмірно.

"Все-таки ми з вами живемо не в такий період, коли там люди чогось не їли, чи чогось не бачили, чи ми дуже голодні. Дуже цінно, щоб у нас було максимально символічне відношення до цього великоднього кошика, тому що коли ми з вами починаємо переїдати, споживати надмірну кількість їжі, то ми приносимо шкоду своєму здоров’ю. І свято наше витісняється, коли ми переїли, перепели. Тому дуже важливо, щоб ми все-таки ставились до цього спокійно", — наголошує священник.

Священник наголошує, що звісно, коли щось залишається, його можна віддати тваринам, тобто в такий спосіб утилізувати, але бажано продукти до такого стану не доводити, завчасно подбати, щоб не переводити продукти, не псували. Тому що хтось у цей момент недоїдає, голодує, а у нас залишається багато і воно псується.

Нагадаємо, раніше ми писали, священник розповів, що покласти у великодній кошик. Крім цього, Фокус писав, що одягти в церкву на Великдень — відповідь священника.