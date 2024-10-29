Украинцы стали меньше тратить на продукты: где и на чем экономят

Среди категорий продуктов, на которых больше всего экономят потребители: кондитерские изделия, рыба и морепродукты.

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Население Украины адаптировалось к росту цен на продукты питания, вызванному в основном войной. В результате многим людям пришлось значительно сократить свои расходы на питание. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus Research.

Согласно исследованию, наиболее заметные изменения в расходах на продукты питания наблюдаются среди людей старше 56 лет.

Среди них доля тех, кто экономит в условиях войны, составляет 77%. В западных регионах бюджет граждан уменьшился на 64%, в центральных — на 69,2%, на северо-востоке — на 68,6%, а на юге — на 69,6%. В частности, в Киеве расходы граждан снизились на 64,9%.

Среди продуктов, на которых потребители чаще всего экономят, выделяются кондитерские изделия — 49%, и рыба с морепродуктами — 48%.

Интересно, что основные продукты остаются вне зоны экономии. Например, на хлеб, масло, муку, крупы, овощи и яйца сокращения бюджетов практически не влияют: только 11% респондентов заявляют о снижении расходов на эти товары.

Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте от 18 до 65 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону (без оккупированных территорий).

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