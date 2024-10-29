Українці стали менше витрачати на продукти: де і на чому економлять

Серед категорій продуктів, на яких найбільше економлять споживачі: кондитерські вироби, риба та морепродукти.

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Населення України адаптувалося до зростання цін на продукти харчування, спричиненого здебільшого війною. У результаті багатьом людям довелося значно скоротити свої витрати на харчування. Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus Research.

Згідно з дослідженням, найпомітніші зміни у витратах на продукти харчування спостерігаються серед людей, старших за 56 років.

Серед них частка тих, хто економить в умовах війни, становить 77%. У західних регіонах бюджет громадян зменшився на 64%, у центральних — на 69,2%, на північному сході — на 68,6%, а на півдні — на 69,6%. Зокрема, у Києві витрати громадян знизилися на 64,9%.

Серед продуктів, на яких споживачі найчастіше економлять, виділяються кондитерські вироби — 49%, і риба з морепродуктами — 48%.

Цікаво, що основні продукти залишаються поза зоною економії. Наприклад, на хліб, олію, борошно, крупи, овочі та яйця скорочення бюджетів практично не впливають: тільки 11% респондентів заявляють про зниження витрат на ці товари.

Вибірка відображає структуру населення міст із кількістю мешканців понад 50 тис. віком від 18 до 65 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном (без окупованих територій).

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