В Україні дорожчають продукти харчування: скільки буде коштувати м'ясо (інфографіка)

Аналітик УКАБ Максим Гопка пояснив, що серед іншого на здорожчання продуктового кошика впливає вартість пального. Українцям варто готуватися до подальшого зростання цін, особливо ближче до зими. Це зумовлено як внутрішніми факторами, так і загальними змінами на ринку сировини.

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В Україні вже суттєво зросли ціни на овочі та молочні продукти, а до кінця року здорожчати може і м'ясо. Замість очікуваного сезонного здешевлення, вартість деяких продуктів так і не знизилась. Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в коментарі для "24 Каналу" пояснив, що відбувається на ринку і чого очікувати українцям.

Як зазначає експерт, на загальну врожайність вплинула сильна літня спека, яка і не дає цінам суттєво знизитися. Додатковий тиск на ціни чинить зростання вартості пального, що збільшує витрати на збирання, транспортування та зберігання продукції.

Ціни на молочні продукти

Протягом останніх шести місяців спостерігається значне зростання цін на молочну сировину, що призвело до подорожчання молочних продуктів. За даними УКАБ, середньозважені закупівельні ціни на молоко трьох гатунків становлять 22,20 гривні за літр із ПДВ. Це на 26% більше, ніж на початку року. Ріст вартості пов’язаний із високим попитом на сировину та скороченням поголів'я тварин.

Порівняння цін на продукти у жовтня і вересні Фото: 24 канал

Що буде з цінами на м'ясо

За словами Гопки, ціни на свинину наразі дещо стабілізувалися. Однак на тлі зростання вартості кормів можна очікувати підвищення цін на м’ясо до кінця року в межах 5–10%. Серед причин — сезонне коливання попиту, що зменшується у зв’язку з переходом споживачів на інші джерела білка.

Сьогодні середні ціни на свинину в супермаркетах такі:

Ошийок – 288 гривень за кілограм, змін у ціні за місяць не було.

Лопатка – 171 гривня за кілограм, ціна залишається стабільною.

Грудинка – 179 гривень за кілограм, зростання на 4% за місяць.

Відтак, українцям варто готуватися до подальшого зростання цін на продукти харчування, особливо ближче до зими. Аналітики відзначають, що це зумовлено як внутрішніми факторами, так і загальними змінами на ринку сировини.

Нагадаємо, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що в Україні очікується подорожчання хлібобулочних виробів, а також фруктів і овочів. Цьому сприятимуть можливі відключення електроенергії та необхідність забезпечення умов для зберігання цих товарів.

В Україні подорожчає гречка. Директорка крупозаводу "Озерянка" Анна Босюк прогнозує, що гречка у торгівельних мережах коштуватиме приблизно 37-40 гривень за кілограм.