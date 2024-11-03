В Украине дорожают продукты питания: сколько будет стоить мясо (инфографика)

Аналитик УКАБ Максим Гопка объяснил, что среди прочего на подорожание продуктовой корзины влияет стоимость топлива. Украинцам стоит готовиться к дальнейшему росту цен, особенно ближе к зиме. Это обусловлено как внутренними факторами, так и общими изменениями на рынке сырья.

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В Украине уже существенно выросли цены на овощи и молочные продукты, а до конца года подорожать может и мясо. Вместо ожидаемого сезонного удешевления, стоимость некоторых продуктов так и не снизилась. Максим Гопка, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в комментарии для "24 Канала" объяснил, что происходит на рынке и чего ожидать украинцам.

Как отмечает эксперт, на общую урожайность повлияла сильная летняя жара, которая и не дает ценам существенно снизиться. Дополнительное давление на цены оказывает рост стоимости горючего, что увеличивает расходы на сбор, транспортировку и хранение продукции.

Цены на молочные продукты

В течение последних шести месяцев наблюдается значительный рост цен на молочное сырье, что привело к подорожанию молочных продуктов. По данным УКАБ, средневзвешенные закупочные цены на молоко трех сортов составляют 22,20 гривны за литр с НДС. Это на 26% больше, чем в начале года. Рост стоимости связан с высоким спросом на сырье и сокращением поголовья животных.

Сравнение цен на продукты в октябре и сентябре Фото: 24 канал

Что будет с ценами на мясо

По словам Гопки, цены на свинину сейчас несколько стабилизировались. Однако на фоне роста стоимости кормов можно ожидать повышения цен на мясо до конца года в пределах 5-10%. Среди причин — сезонное колебание спроса, который уменьшается в связи с переходом потребителей на другие источники белка.

Сегодня средние цены на свинину в супермаркетах следующие:

Ошеек — 288 гривен за килограмм, изменений в цене за месяц не было.

Лопатка — 171 гривна за килограмм, цена остается стабильной.

Грудинка — 179 гривен за килограмм, рост на 4% за месяц.

Следовательно, украинцам стоит готовиться к дальнейшему росту цен на продукты питания, особенно ближе к зиме. Аналитики отмечают, что это обусловлено как внутренними факторами, так и общими изменениями на рынке сырья.

Напомним, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что в Украине ожидается подорожание хлебобулочных изделий, а также фруктов и овощей. Этому будут способствовать возможные отключения электроэнергии и необходимость обеспечения условий для хранения этих товаров.

В Украине подорожает гречка. Директор крупозавода "Озерянка" Анна Босюк прогнозирует, что гречка в торговых сетях будет стоить примерно 37-40 гривен за килограмм.