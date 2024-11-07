РФ изменила тактику ударов "Шахедами": почему ВСУ не уничтожают дроны еще на этапе производства

Объемы производства "Шахедов" в РФ достигли 50 единиц в день, в результате враг также увеличил количество атак. Фокус рассказывает об изменениях в российской тактике, работе украинской ПВО и объясняет, почему ВСУ еще не усилили удары по местам сбора дронов.

Российские военные усилили атаки БПЛА на мирные города Украины. Так в ночь с 6 на 7 ноября враг применил 106 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотники неустановленного типа. По информации Воздушных сил, по состоянию на 12:00 было подтверждено уничтожение 74 БПЛА, еще 25 — локально потеряны.

Эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце отметил, что противник значительно увеличил объемы производства "Шахедов".

"Если в начале года речь шла о 10-11 "шахедах" в сутки, то летом это количество выросло до 17, а теперь оно достигает 50 единиц. По прогнозам, до конца года это может быть 80-90 беспилотников ежедневно, что представляет большую угрозу", — сказал Долинце.

Фокус выяснил, как в последнее время изменились российские удары по территории Украины, и почему Силы обороны не могут уничтожить вражеские "Шахеды" еще на этапе производства.

Атаки "Шахедами": как ВС РФ изменили тактику обстрелов

По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, враг начал запускать большое количество дронов вместе с ложными целями, то есть вместе с БПЛА неустановленного типа — "Гербера" и им подобные. Это является главным отличием от предыдущих атак, в частности, массированный запуск ложных дронов начался с конца лета — начала осени.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил, что сейчас в основном российские "Шахеды" летают на истощение украинской системы ПВО — они больше начали кружить, маневрировать, меняют высоту полета, что затрудняет их обнаружение и сбивание.

Стратегия запуска вражеских дронов серьезно изменилась. По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, противник фактически использует украинскую тактику — так называемые роевые атаки и комбинированный характер ударов. Речь идет о пусках из разных точек, но выходом на одно время на удар. Также меняется траектория полета — БПЛА идут или на сверхмалых высотах, или на максимальных.

"Главное то, что используется волновой характер атаки, который имеет целью обескровливание украинской системы ПВО. Также используются так называемые ложные цели, то есть те БПЛА, которые без боевой части. Но цель которых — использование потенциала украинской ПВО. То есть играют на том, что себестоимость БПЛА значительно меньше, чем себестоимость ракеты для систем ПВО, которая соответственно нейтрализует это средство поражения", — пояснил Фокусу Снегирев.

Основная цель российских атак направлена по гражданской инфраструктуре, продолжает эксперт. Таким образом враг осуществляет военно-политическое давление на Украину, чтобы заставить принять так называемые мирные переговоры. Кроме этого, ВС РФ увеличили интенсивность ударов. В октябре было запущено более 2000 дронов, тогда как это на 40% больше, чем в сентябре. Это свидетельствует о масштабировании врагом производства "Шахедов". Также расширилась география пусков "Шахедов" и используется комбинированный характер атак, когда БПЛА перегружают системы ПВО, а дальше наносятся удары ракетами.

Почему не все "Шахеды" удается сбивать в прифронтовых и приграничных регионах

Дмитрий Снегирев сообщил, что в прифронтовых регионах системы ПВО находятся под ударами ВКС РФ, которые применяют ФАБы и КАБы. Из-за увеличения дальности ударов вражеские борта оказываются вне зоны поражения украинскими системами ПВО.

"Зато сами россияне могут безнаказанно работать по системам украинской ПВО. К сожалению, это делает невозможным ликвидацию беспилотников непосредственно на расстоянии до 100 километров от линии боевого соприкосновения или условной линии российско-украинской границы", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что сейчас треть вражеских беспилотников глушится системами радиоэлектронной борьбы. Поэтому противодействие БПЛА ведется не только за счет мобильных групп и систем ПВО, но и РЭБ.

По словам Олега Жданова, для эффективного уничтожения "Шахедов" в прифронтовых и приграничных областях нужна эшелонированная система ПВО.

"От самой границы должны быть расположены позиции средств противовоздушной обороны с соответствующей плотностью, чтобы два соседних средства как минимум на треть перекрывали зону поражения друг друга", — говорит Фокусу эксперт.

Он отметил, что сегодня Украина не может позволить себе такую плотность из-за отсутствия достаточного количества средств ПВО. Также должна быть система разведки радиолокационных станций с огромной плотностью, а в воздухе постоянно работать авиация, чтобы выявлять, где находятся "Шахеды".

"То, что не видит РЛС на земле, может увидеть самолет с воздуха, который оборудован радиолокационной станцией, он может вести разведку. Это очень сложная система. Также средствами поражения должны быть не крупнокалиберные пулеметы, ведь он может дать высоту выстрела максимум на два километра", — пояснил Жданов.

По его словам, в перспективе нужно делать, как Израиль, где на границе стоят батареи "Железного купола", а в глубине расположены более серьезные и мощные средства поражения.

"За счет того, что чем глубже, тем расположены более сильные средства поражения, получается, что все одновременно системы могут начинать поражать цели прямо на границе воздушного пространства. Если одни его не поразили, то другие более мощные, которые стоят за спиной, его гарантированно атакуют. Это называется глубоко эшелонированная система ПВО", — подытожил он.

Уничтожение "Шахедов" еще на этапе производства: почему Украина не усилила атаки по РФ

Украина не имеет средств для увеличения количества атак по российским заводам. Войску нужно дальнобойное западное оружие, уверен Олег Катков. В частности, для уничтожения производства "Шахедов" в Алабуге (Татарстан) нужны ракеты типа "Томагавк". Более того, удары по объектам должны быть методичными, чтобы само предприятие не существовало.

"Надо понимать, что разнести производственное предприятие дронами с боевыми частями по 50 килограммов очень трудно. А речь должна идти о именно дальнобойных крылатых ракетах в большом количестве, потому что опять-таки этот объект РФ прикрывает, он находится на значительной глубине в ее территории. Это очень сложный объект для поражения. И такие атаки должны быть постоянными, если вы просто нанесете удар, то через некоторое время россияне просто возобновят производство", — пояснил главный редактор Defense Express.

Дмитрий Снегирев подтвердил, что украинская сторона имеет ограниченные возможности по нанесению ударов по территории РФ. В частности, производство "Шахедов" расположено на территории Татарстана, расстояние до которой составляет более тысячи километров. Поэтому поражать такие объекты можно только с использованием беспилотников, боевая часть которых составляет от 30 до 40 килограммов, что недостаточно для эффективного уничтожения производственного цикла.

По мнению Олега Жданова, ВСУ не увеличивают количество атак на вражеские предприятия, поскольку это политическое решение президента Зеленского. Он отметил, что у армии есть средства, которые могут достать до Алабуги.

Напомним, 7 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что РФ точечно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру с помощью БПЛА типа "Шахед", чтобы экономить ракеты. По его словам, это более дешевый вариант ведения войны.

1 ноября в Генштабе рассказали, что в течение октября враг запустил по Украине 2023 ударных дрона типа "Шахед" и БПЛА неустановленного типа. В частности, из них 1185 БПЛА были успешно уничтожены украинской ПВО, еще 738 — локально потеряны, а 29 — покинули воздушное пространство территории Украины.