РФ змінила тактику ударів "Шахедами": чому ЗСУ не знищують дрони ще на етапі виробництва

Обсяги виробництва "Шахедів" у РФ досягли 50 одиниць на день, у результаті ворог також збільшив кількість атак. Фокус розповідає про зміни в російській тактиці, роботу української ППО та пояснює, чому ЗСУ ще не посилили удари по місцях збору дронів.

Російські військові посилили атаки БПЛА на мирні міста України. Так у ніч з 6 на 7 листопада ворог застосував 106 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотники невстановленого типу. За інформацією Повітряних сил, станом на 12:00 було підтверджено знищення 74 БПЛА, ще 25 — локаційно втрачені.

Експерт із питань авіації Богдан Долінце наголосив, що противник значно збільшив обсяги виробництва "Шахедів".

"Якщо на початку року йшлося про 10-11 "шахедів" на добу, то влітку ця кількість зросла до 17, а тепер вона досягає 50 одиниць. За прогнозами, до кінця року це може бути 80-90 безпілотників щоденно, що становить велику загрозу", — сказав Долінце.

Фокус зʼясував, як останнім часом змінилися російські удари по території України, та чому Сили оборони не можуть знищити ворожі "Шахеди" ще на етапі виробництва.

Атаки "Шахедами": як ЗС РФ змінили тактику обстрілів

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, ворог почав запускати велику кількість дронів разом з хибними цілями, тобто разом з БПЛА невстановленого типу — "Гербера" та їм подібні. Це є головною відмінністю від попередніх атак, зокрема, масований запуск хибних дронів розпочався з кінця літа — початку осені.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зауважив, що наразі в основному російські "Шахеди" літають на виснаження української системи ППО — вони більше почали кружляти, маневрувати, змінюють висоту польоту, що ускладнює їхнє виявлення та збиття.

Стратегія запуску ворожих дронів серйозно змінилася. За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, противник фактично використовує українську тактику — так звані ройові атаки та комбінований характер ударів. Йдеться про пуски з різних точок, але виходом на один час на удар. Також змінюється траєкторія польоту — БПЛА йдуть або на надмалих висотах, або на максимальних.

"Головне те, що використовується хвильовий характер атаки, який має на меті знекровлення української системи ППО. Також використовуються так звані хибні цілі, тобто ті БПЛА, які без бойової частини. Але мета яких — використання потенціалу української ППО. Тобто грають на тому, що собівартість БПЛА значно менша, ніж собівартість ракети для систем ППО, яка відповідно нейтралізує цей засіб ураження", — пояснив Фокусу Снєгирьов.

Основна ціль російських атак спрямована по цивільній інфраструктурі, продовжує експерт. Таким чином ворог здійснює військово-політичний тиск на Україну, аби змусити пристати на так звані мирні перемовини. Крім цього, ЗС РФ збільшили інтенсивність ударів. У жовтні було запущено понад 2000 дронів, тоді як це на 40% більше, ніж у вересні. Це свідчить про масштабування ворогом виробництва "Шахедів". Також розширилася географія пусків "Шахедів" та використовується комбінований характер атак, коли БПЛА перевантажують системи ППО, а далі наносяться удари ракетами.

Чому не всі "Шахеди" вдається збивати у прифронтових та прикордонних регіонах

Дмитро Снєгирьов повідомив, що у прифронтових регіонах системи ППО перебувають під ударами ПКС РФ, які застосовують ФАБи та КАБи. Через збільшення дальності ударів ворожі борти опиняються поза зоною ураження українськими системами ППО.

"Натомість самі росіяни можуть безкарно працювати по системах української ППО. На жаль, це унеможливлює ліквідацію безпілотників безпосередньо на відстані до 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення чи то умовної лінії російсько-українського кордону", — пояснив він.

Експерт нагадав, що наразі третина ворожих безпілотників глушиться системами радіоелектронної боротьби. Тому протидія БПЛА ведеться не лише за рахунок мобільних груп і систем ППО, але й РЕБ.

За словами Олега Жданова, для ефективного знищення "Шахедів" у прифронтових та прикордонних областях потрібна ешелонована система ППО.

"Від самого кордону повинні бути розташовані позиції засобів протиповітряної оборони з відповідною щільністю, щоб два сусідні засоби як мінімум на третину перекривали зону ураження один одного", — каже Фокусу експерт.

Він зазначив, що сьогодні Україна не може дозволити собі таку щільність через відсутність достатньої кількості засобів ППО. Також повинна бути система розвідки радіолокаційних станцій з величезною щільністю, а в повітрі постійно працювати авіація, аби виявляти, де перебувають "Шахеди".

"Те, що не бачить РЛС на землі, може побачити літак з повітря, який обладнаний радіолокаційною станцією, він може вести розвідку. Це дуже складна система. Також засобами ураження повинні бути не великокаліберні кулемети, адже він може дати висоту пострілу максимум на два кілометри", — пояснив Жданов.

За його словами, в перспективі потрібно робити, як Ізраїль, де на кордоні стоять батареї "Залізного купола", а в глибині розташовані серйозніші та потужніші засоби ураження.

"За рахунок того, що чим глибше, тим розташовані сильніші засоби ураження, виходить, що всі одночасно системи можуть починати уражати цілі прямо на кордоні повітряного простору. Якщо одні його не уразили, то інші потужніші, які стоять за спиною, його гарантовано атакують. Це називається глибоко ешелонована система ППО", — підсумував він.

Знищення "Шахедів" ще на етапі виробництва: чому Україна не посилила атаки по РФ

Україна не має засобів для збільшення кількості атак по російських заводах. Війську потрібна далекобійна західна зброя, впевнений Олег Катков. Зокрема, для знищення виробництва "Шахедів" в Алабузі (Татарстан) потрібні ракети типу "Томагавк". Ба більше, удари по обʼєктах повинні бути методичними, аби саме підприємство не існувало.

"Треба розуміти, що рознести виробниче підприємство дронами з бойовими частинами по 50 кілограмів дуже важко. А повинно йтися про саме далекобійні крилаті ракети у великій кількості, тому що знов-таки цей об'єкт РФ прикриває, він знаходиться на значній глибині в її території. Це дуже складний об'єкт для ураження. І такі атаки мають бути постійними, якщо ви просто завдасте удар, то через певний час росіяни просто відновлять виробництво", — пояснив головний редактор Defense Express.

Дмитро Снєгирьов підтвердив, що українська сторона має обмежені можливості щодо завдавання ударів по території РФ. Зокрема, виробництво "Шахедів" розташоване на території Татарстану, відстань до якої становить понад тисячу кілометрів. Тому уражати такі обʼєкти можна лише з використанням безпілотників, бойова частина яких становить від 30 до 40 кілограмів, що є недостатнім для ефективного знищення виробничого циклу.

На думку Олега Жданова, ЗСУ не збільшують кількість атак на ворожі підприємства, оскільки це політичне рішення президента Зеленського. Він наголосив, що в армії є засоби, які можуть дістати до Алабуги.

Нагадаємо, 7 листопада керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що РФ точково атакує українську енергетичну інфраструктуру за допомогою БПЛА типу "Шахед", аби економити ракети. За його словами, це дешевший варіант ведення війни.

1 листопада в Генштабі розповіли, що протягом жовтня ворог запустив по Україні 2023 ударні дрони типу "Шахед" та БПЛА невстановленого типу. Зокрема, з них 1185 БПЛА були успішно знищені українською ППО, ще 738 — локаційно втрачені, а 29 — залишили повітряний простір території України.