В Україні можуть відновити роботу аеропортів: чи безпечно літати з Борисполя та Львова

Про відкриття аеропортів в Україні говорять не вперше, на цей раз прогнозують відновлення авіаперевезень до кінця січня 2025 року. Фокус з'ясував, наскільки доцільно і безпечно відкривати небо для літаків під час постійних атак з боку РФ.

Старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив, що в одному з українських аеропортів — "Львів" чи "Бориспіль" можуть відновитися польоти до кінця січня 2025 року.

За його словами, до цього часу може бути пʼять чи шість авіакомпаній, які захочуть літати з України. Тоді як, на його думку, забезпечити механізм страхування для авіації буде простіше, якщо борти літатимуть зі "Львова", адже це сім хвилин польоту від Польщі.

Еллісон зауважив, що борти Airbus-320 і Boeing-737 та невеликі пасажирські авіалайнери потребуватимуть страхування щонайменше на три чверті мільярда доларів. Проте остаточне рішення щодо польотів ухвалять в ОП, воно залежатиме від роботи ППО та ситуації з безпекою.

Чи доцільно поновлювати авіаперевезення під час війни?

Опитані Фокусом експерти дуже скептично віднеслись до цієї ідеї.

На думку експерта з авіаційного права Олега Бондара, наразі можна було б дозволити в обмежених обсягах вантажні перевезення. Але це точно не центральні аеропорти, не аеропорт "Бориспіль".

"Це можуть бути, напевно, аеропорти, розташовані в західній Україні, біля кордону", — каже Фокусу експерт.

Тоді як при поточній інтенсивності бойових дій він не бачить, як можна говорити про відновлення пасажирських авіаперевезень. На його погляд, це дуже ризиковано. Адже спочатку потрібно, аби змінилася інтенсивність бойових дій та була посилена протиракетна оборона.

Авіаексперт Валерій Романенко нагадав, що за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, відновлення роботи аеропорту "Бориспіль" можливе лише за умови повного закриття українського неба від російських ракет та безпілотників.

А враховуючи, що практично кожну ніч "Шахеди" залітають до Борисполя — немає сенсу говорити про безпечні авіаперевезення.

Ізраїльський сценарій не для України: чому питання авіаперевезень не на часі

Минулого літа делегація високопоставлених українських чиновників обговорювала з ізраїльськими колегами питання відкриття аеропортів за умови ракетної небезпеки. Тоді у складі делегації України були чиновники з Мінінфраструктури. Вони вивчали можливість експлуатації аеропорту у Львові. Ізраїль — єдина країна у світі, яка експлуатує аеропорт під ракетними обстрілами. Українські чиновники вивчили різні протоколи, наприклад, як літак має злітати під час повітряної тривоги.

Авіаексперт Василь Шевченко розповідав Фокусу, що досвід Ізраїлю може стати в пригоді в сучасних українських реаліях, але рівень протистояння, тип війни і військових технологій — різний. Наприклад, літаки ізраїльської компанії El-Al оснащені озброєнням для знищення ракет.

"Але навіть після схвалення влади остаточне рішення буде за службою безпеки авіакомпаній. Правило діє після катастрофи лайнера МН17 у небі над Донбасом. За умови гарантування безпеки компанія Ryanair готова працювати в Україні", — розповідав Шевченко.

Більше двох місяців РФ не запускає по Україні ракети, але активно застосовує ударні дрони у великій кількості, які долітають до західних областей. Та й не треба забувати, що до Львова вільно дістануть російські аеробалістичні ракети "Кинджал" і ОТРК "Іскандер" із Білорусі.

Нагадаємо, 30 жовтня у пресслужбі Мінінфраструктури розповіли, що для відновлення авіаперельотів в Україні було створено дорожню карту. Проте не повідомлялося навіть орієнтовних дат відкриття цивільних авіаперевезень.

16 жовтня заступник глави Офісу президента з регіональної політики Віктор Микита заявив, що питання відновлення роботи аеропорту в Ужгороді залишається на паузі. За його словами, цей аеропорт було передано МВС, а на його території планують створити європейський авіаційний хаб для цивільного захисту.