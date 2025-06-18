"Вважає, що президентом його зробив Бог": пропагандист Кремля розповів про переконання Путіна

Президент Росії Володимир Путін переконаний, що лідером країни його зробив Бог: про свою "богообраність" він зізнався під час розмови з кінорежисером та пропагандистом Кремля Микитою Михалковим. Сам Путін виказував здивування щодо того, "ким був і ким став".

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Кремлівський пропагандист зазначив, що про свою "богообраність" Путін йому розповідав ще близько 20 років тому. За словами Михалкова, саме тоді режисер "зрозумів суть" президента і "серйозності того, з чим прийшла ця людина керувати великою країною". Цим Михалков поділився під час планерного засідання Держдуми, його заяву процитувало видання The Moscow Times у Telegram-каналі 17 червня.

"Ми з ним розмовляли, і він мені сказав: "Уяви собі, хто я був і ким я став… Невже Господь це зробив для того, щоб я доїв те, що не встигли доїсти інші?", — розповів пропагандист.

Михалков також висловив думку про те, що нібито зараз у світі "є лише два лідери, з якими можна серйозно спілкуватися та які серйозно говорять самі". До цього переліку потрапив сам Володимир Путін і також лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Сам Путін у лютому цього року, як передає The Moscow Times, запевняв, що у світі "майже не залишилося видатних політичних діячів".

"Якісь люди, у них і освіти немає, і займаються явно не своєю справою, якою ніколи в житті не займалися", — розповідав він.

При цьому сам Путін раніше заявляв, що у молодості був нібито теслею, працював таксистом, лісорубом та навіть грав на баяні.

Варто зазначити, що раніше лідер Кремля говорив про те, що почати повномасштабну війну проти України "було угодно Господу".

Нагадаємо, 14 червня президент США Дональд Трамп розповів, що Путін нібито "дуже гарно" привітав його з днем народження: під час розмови політики говорили про Україну.

3 червня у The Moscow Time повідомили, що у Росії почали продавати свічки "з запахом Путіна", які коштують 546 рублів за акційною ціною.