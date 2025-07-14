Зеленський оновить Кабмін: хто очолить уряд і які зміни серед міністрів очікуються

Президент Володимир Зеленський готує серйозні зміни в Кабінеті міністрів України: новий уряд він запропонує очолити Юлії Свириденко — першій віцепрем'єрці-міністерці економіки. Також очікуються зміни серед міністрів.

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Вже завтра Володимир Зеленський має зустрітися з Юлією Свириденко, аби запропонувати їй нове крісло, а також обговорити формат та членів оновленого Кабінету міністрів України. Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на власне джерело, наближене до президента.

Зеленський оновлює Кабмін: які ще зміни очікуються

Окрім зміни голови уряду, очікуються також зміни серед міністрів. Так, замість міністра оборони Рустема Умєрова — можлива кандидатура чинного прем'єра Дениса Шмигаля. Натомість Рустем Умєров може стати послом України у США

На посаду голови Міноборони також розглядали Ігоря Клименка — міністра внутрішніх справ. Серед кандидатур також був Михайло Федоров — чинний віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації, як дізнавалося раніше "Суспільне".

Інші зміни будуть відбуватися залежно від того, кого з перелічених кандидатів поставлять на місце Рустема Умєрова.

Варто зазначити, що сам Володимир Зеленський також публічно оголосив 10 липня під час пресконференції у Римі про те, що готується призначення нового посла України у США. При цьому голова держави згадав про Рустема Умєрова.

Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко 21 червня згадував також про те, що міністром оборони України планують зробити чинного голову СБУ Василя Малюка.

24 червня Олексій Гончаренко також припускав, що Верховна рада готує відставку Шмигаля і хоче встигнути це реалізувати до 10-11 липня, коли у Римі тривала Конференція з відновлення України. Однак цього не відбулося у прогнозовані терміни.

Нагадаємо, 8 липня Фокус також з'ясовував, які кадрові зміни в управлінні країною готує влада.

9 липня в етері "Радіо Свобода" чиновниця розповіла, що майже 9 мільйонів українців живуть за межею бідності.