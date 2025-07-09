Майже 9 мільйонів українців живуть за межею бідності: Кабмін визнає масштаб проблеми

Рівень бідності в Україні суттєво перевищує показники в країнах, на які держава прагне орієнтуватися. В інтерв'ю журналістам заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак розповіла, що нинішня програма допомоги малозабезпеченим сім’ям охоплює надто малу кількість людей.

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Як повідомила посадовиця в інтерв'ю "Радіо Свобода", захист українців від бідності є одним із ключових завдань Міністерства соціальної політики. Водночас вона прокоментувала зміну підходу Світовим банком до розрахунку кількості населення, яке живе за межею бідності. За оцінками журналістів та відкритими даними, таких людей в Україні нині близько 8 млн 800 тисяч.

"Це питання дуже складне, воно багатошарове, але, очевидно, що рівень бідності в нашій країні є таким, з яким важко миритися. І, очевидно, суттєво перевищує показники в інших країнах, на які нам хотілося б рівнятися", – зазначила Марчак.

У міністерстві визнають, що нинішня програма допомоги малозабезпеченим сім’ям охоплює надто малу кількість людей, тож потребує перегляду.

"У нас є програма допомоги малозабезпеченим особам, але ми бачимо, що ця програма недостатньо ефективна, тому що у нас на сьогодні в середньому 180–190 тисяч родин, які є користувачами цієї програми. І ви самі навели цифри, ми бачимо, що ця програма не має того масштабу, який з урахуванням рівня бідності ми мали б забезпечити", – заявила заступниця міністерки.

Посадовиця наголосила, що підтримка має бути не лише фінансовою, а й включати довгострокові рішення для подолання бідності.

"Ми маємо забезпечити, що у нас виплата надається разом з послугою. Ми маємо сказати, що гроші – разом з набором дій, які держава і сама людина мають зробити, щоби далі не повертатися в цей стан бідності. І ми говоримо про те, що це може бути робота з повернення людини на ринок праці. Програми перенавчання, працевлаштування, можливо, переїзд в іншу громаду, тому що там кращий роботодавець, де ти можеш краще реалізувати свої навички", – пояснила урядовиця.

Водночас чиновниця зауважила, що такі підходи не можуть бути застосовані до пенсіонерів.

Ще однією умовою ефективності програм підтримки є приведення прожиткового мінімуму у відповідність до реалій.

"Законом у нас встановлено багато розмірів прожиткових мінімумів, але ці розміри, на жаль, достатньо сильно, якщо дипломатично казати, відрізняються від фактичного прожиткового рівня. І ми говоримо про те, що фактичний рівень прожиткового мінімуму має бути принаймні удвічі більший, ніж те, що встановлено законом", – сказала Дарія Марчак.

Фокус вже писав про те, що рівень бідності в Україні за червень 2025 року збільшився до 25,2%, кожен четвертий українець економить на їжі.

Нагадаємо, що розмір пенсії в Україні залежить від безлічі чинників, включно з розміром заробітної плати, віком виходу на пенсію, статтю та іншими індивідуальними особливостями.