Кожен четвертий економить на їжі: рівень бідності в Україні перевищив 25% (інфографіка)

Інфляція в Україні стрімко збільшується, спричиняючи зростання цін на продукти харчування. Українцям доводиться ще більше економити на їжі.

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Рівень бідності в Україні за червень 2025 року збільшився до 25,2%, кожен четвертий українець економить на їжі. Про це йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії.

Водночас аналітики відзначають зниження рівня безробіття в Україні до 12%. Це новий мінімальний показник з початку повномасштабної війни з Росією.

В Україні спостерігається мінімальний показник безробіття

У травні 2025 року інфляція в країні прискорилася до 15,9%, перевищивши прогноз НБУ. Інфляція спричинила стрімке зростання цін на продукти. Найбільше подорожчали фрукти (+17,6%), м'ясо (+5,4%) і риба (+1,4%).

Інфляція в Україні дійшла майже до 16%

Експерти очікують, що інфляція вже сягнула піку і надалі почне сповільнюватися на тлі появи нового врожаю та стабільної ситуації в енергосфері.

Крім цього, центр повідомляє про зменшення міжнародних резервів України до 1 червня 2025 року на 4,6% (до $44,5 млрд).

Усі цивільні видатки держбюджету України фінансуються за рахунок іноземної фінансової допомоги. У 2025 році потреба в зовнішньому фінансуванні становила $38,4 млрд, підсумували економісти.

Нагадаємо, станом на січень 2025 року кількість людей на межі виживання в Україні збільшилася в 7 разів. При цьому номінальний рівень зарплат збільшується.

Фокус також писав, що українська блогерка Есті Рогова витрачає на свого сина Давида близько $3 000 на місяць. Няня дитини отримує близько $2 000 зарплати.