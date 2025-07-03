Каждый четвертый экономит на еде: уровень бедности в Украине превысил 25% (инфографика)

Инфляция в Украине стремительно увеличивается, вызывая рост цен на продукты питания. Украинцам приходится еще больше экономить на еде.

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Уровень бедности в Украине за июнь 2025 года увеличился до 25,2%, каждый четвертый украинец экономит на еде. Об этом сказано в исследовании Центра экономической стратегии.

В то же время аналитики отмечают снижение уровня безработицы в Украине до 12%. Это новый минимальный показатель с начала полномасштабной войны с Россией.

В Украине наблюдается минимальный показатель безработицы

В мае 2025 года инфляция в стране ускорилась до 15,9%, превысив прогноз НБУ. Инфляция вызвала стремительный рост цен на продукты. Больше всего подорожали фрукты (+17,6%), мясо (+5,4%) и рыба (+1,4%).

Инфляция в Украины дошла почти до 16%

Эксперты ожидают, что инфляция уже достигла пика и в дальнейшем начнет замедляться на фоне появления нового урожая и стабильной ситуации в энергосфере.

Кроме этого, центр сообщает об уменьшении международных резервов Украины к 1 июня 2025 года на 4,6% (до $44,5 млрд).

Все гражданские расходы госбюджета Украины финансируются за счет иностранной финансовой помощи. В 2025 году потребность во внешнем финансировании составила $38,4 млрд, заключили экономисты.

Напомним, по состоянию на январь 2025 года количество людей на грани выживания в Украине увеличилось в 7 раз. При этом номинальный уровень зарплат увеличивается.

Фокус также писал, что украинская блогерша Эсти Рогова тратит на своего сына Давида около $3 000 в месяц. Няня ребенка получает около $2 000 зарплаты.