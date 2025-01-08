Уровень глубокой бедности в Украине вырос в 7 раз за два года, — эксперт

Доктор экономических наук Людмила Черенько говорит, что за два года полномасштабной войны в Украине в семь раз больше людей оказались на грани выживания. Уровень глубокой бедности вырос с 1,3% в 2021 году до 8,8% в 2023-м.

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Несмотря на то, что зарплаты в Украине растут, уровень бедности также становится выше. Бедность в Украине за два года с начала полномасштабного вторжения РФ выросла в 1,7 раза, а глубокая бедность, то есть количество людей на грани выживания, в 7 раз, сказала доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько в эфире "Громадського радіо".

Эксперт привела данные макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины, которые свидетельствуют о росте зарплат в 2024 году в реальном измерении. В третьем квартале прошлого года номинальные зарплаты увеличились на 22,3%, а реальные — на 14,2%. Также с 1 апреля 2024 года минимальная зарплата выросла с 7 100 грн до 8 000 грн.

В то же время минимальная пенсия остается на уровне 2 361 грн, что слишком мало для пожилых людей, которые не работают и не имеют поддержки родственников, отмечает Черенько.

По ее словам, с 2022 до 2023 года уровень бедности в Украине вырос в 1,7 раза, что не критично для страны в состоянии войны. Однако людей, оказавшихся на грани физиологического выживания, стало больше в 7 раз: с 1,3% в 2021 году до 8,8% в 2023-м.

"То есть ситуация сегодня критическая даже не для тех, кто работает, а для тех, кто не имеет помощи от родственников и живет не минимальные социальные трансферты", — говорит ученая.

В интервью 12 декабря Людмила Черенько рассказывала, в каких регионах больше всего растет уровень бедности в Украине. Больше всего после полномасштабного вторжения РФ масштаб бедности вырос в Черниговской и Сумской областях, тогда как в Закарпатской и Черновицкой показатели с 2021 года остаются стабильными.

Напомним также, 8 декабря в Министерстве социальной политики Украины сообщили, что в 2025 году меняются правила начисления пенсии. Из-за этого у некоторых пенсионеров выплаты уменьшатся в разы: это касается граждан, которые получали дополнительные выплаты за работу в силовых или других структурах.

Согласно принятому государственному бюджету, минимальная пенсия в Украине в 2025 году останется без изменений на уровне 2 361 грн для граждан без трудового стажа. Следующая индексация пенсий запланирована на март.