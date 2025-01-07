Пенсия в Украине: когда выплаты станут больше

Последующая индексация пенсий в Украине состоится в марте 2025 года.

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Власти объявили о планах по реформированию пенсионной системы в текущем году. В соответствии с госбюджетом на 2025 год, минимальная пенсия в этом году оставаться на прежнем уровне. Прожиточный минимум и социальные выплаты будут стабильными до 2028 года. Об этом говорится в материале издания "ТСН".

Минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн для граждан без трудового стажа, минимальная зарплата — 8000 грн, а прожиточный минимум — 2920 грн. Однако все пенсии будут выплачены, ведь средства для этого в стране имеются.

Также стоит отметить, что в 2025 году планируется индексация пенсий. По информации эксперта Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, в марте пенсии могут вырасти на 10-12%. Но даже при таком увеличении для большинства пенсионеров изменения будут незначительными, так как с учетом выплат в 3 тысячи гривен индексация на 12% будет почти незаметной.

В то же время, в проекте закона о государственном бюджете на 2025 год правительство предлагает изъять средства с банковских счетов пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, если они не прошли процесс идентификации. Это означает, что "Ощадбанк" будет обязан вернуть остатки средств с пенсионных счетов ВПЛ, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд Украины.

Пересмотр пенсий в Украине будет проведен в марте 2025 года. Ожидается, что пенсии могут вырасти на 10–17%. Однако в 2025 году также будут увеличены требования к минимальному стажу для выхода на пенсию. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь трудовой стаж не менее 32 лет, в 63 года – от 22 до 32 лет, а в 65 лет – как минимум 22 года стажа.

Чем позже пенсионер выходит на заслуженный отдых, тем выше будет размер денежной помощи. Поэтому сумму выплат можно увеличить, если отсрочить выход на пенсию.

В 2025 году украинцев ждут два этапа повышения пенсий: индексация, которая состоится в марте, и повышение размера выплат для некоторых пенсионеров летом. Впрочем, увеличение соцвыплат возможно после изменений в законодательство. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, давно вышедших на пенсию.

"Они все получат увеличение. Это будет зависеть от размера оплачиваемого ЕСВ и стажа", — уточнила она.

Министр также отметила, что большие пенсии не будут урезать. Также Жолнович анонсировала пенсионную реформу, которую должна принять ВРУ.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.п