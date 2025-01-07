Пенсія в Україні: коли виплати стануть більшими

Наступна індексація пенсій в Україні відбудеться в березні 2025 року.

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Влада оголосила про плани щодо реформування пенсійної системи в поточному році. Відповідно до держбюджету на 2025 рік, мінімальна пенсія цього року залишатиметься на колишньому рівні. Прожитковий мінімум і соціальні виплати будуть стабільними до 2028 року. Про це йдеться в матеріалі видання "ТСН".

Мінімальна пенсія в Україні становить 2361 грн для громадян без трудового стажу, мінімальна зарплата — 8000 грн, а прожитковий мінімум — 2920 грн. Проте всі пенсії будуть виплачені, адже кошти для цього в країні є.

Також варто зазначити, що 2025 року планується індексація пенсій. За інформацією експерта Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, у березні пенсії можуть зрости на 10-12%. Але навіть за такого збільшення для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними, оскільки з урахуванням виплат у 3 тисячі гривень індексація на 12% буде майже непомітною.

Водночас у проєкті закону про державний бюджет на 2025 рік уряд пропонує вилучити кошти з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли процес ідентифікації. Це означає, що "Ощадбанк" буде зобов'язаний повернути залишки коштів із пенсійних рахунків ВПО, відкритих у цьому банку, назад до Пенсійного фонду України.

Перегляд пенсій в Україні буде проведено в березні 2025 року. Очікується, що пенсії можуть зрости на 10-17%. Однак у 2025 році також буде збільшено вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію. Щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати трудовий стаж щонайменше 32 роки, у 63 роки — від 22 до 32 років, а в 65 років — щонайменше 22 роки стажу.

Що пізніше пенсіонер виходить на заслужений відпочинок, то вищим буде розмір грошової допомоги. Тому суму виплат можна збільшити, якщо відстрочити вихід на пенсію.

У 2025 році на українців чекають два етапи підвищення пенсій: індексація, що відбудеться в березні, і підвищення розміру виплат для деяких пенсіонерів улітку. Утім, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію.

"Вони всі отримають збільшення. Це залежатиме від розміру оплачуваного ЄСВ і стажу", — уточнила вона.

Міністр також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. Також Жолнович анонсувала пенсійну реформу, яку має ухвалити ВРУ.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року. п