Рівень глибокої бідності в Україні зріс у 7 разів за два роки, — експертка

Докторка економічних наук Людмила Черенько каже, що за два роки повномасштабної війни в Україні всемеро більше людей опинилися на межі виживання. Рівень глибокої бідності зріс з 1,3% у 2021 році до 8,8% у 2023-му.

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Попри те, що зарплати в Україні зростають, рівень бідності також стає вищим. Бідність в Україні за два роки від початку повномасштабного вторгнення РФ зросла в 1,7 раза, а глибока бідність, тобто кількість людей на межі виживання, у 7 разів, сказала докторка економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько в ефірі "Громадського радіо".

Експертка навела дані макроекономічного та монетарного огляду Національного банку України, які свідчать про зростання зарплат у 2024 році в реальному вимірі. У третьому кварталі минулого року номінальні зарплати збільшилися на 22,3%, а реальні — на 14,2%. Також з 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата зросла з 7 100 грн до 8 000 грн.

Водночас мінімальна пенсія лишається на рівні 2 361 грн, що надто мало для людей похилого віку, які не працюють і не мають підтримки родичів, зазначає Черенько.

За її словами, з 2022 до 2023 року рівень бідності в Україні зріс у 1,7 раза, що не критично для країни в стані війни. Проте людей, які опинилися на межі фізіологічного виживання, стало більше в 7 разів: з 1,3% у 2021 році до 8,8% у 2023-му.

"Тобто ситуація сьогодні критична навіть не для тих, хто працює, а для тих, хто не має допомоги від родичів і живе не мінімальні соціальні трансферти", — каже науковиця.

В інтерв'ю 12 грудня Людмила Черенько розповідала, в яких регіонах найбільше зростає рівень бідності в Україні. Найбільше після повномасштабного вторгнення РФ масштаб бідності зріс у Чернігівській і Сумській областях, тоді як у Закарпатській та Чернівецькій показники з 2021 року лишаються стабільними.

Нагадаємо також, 8 грудня в Міністерстві соціальної політики України повідомили, що у 2025 році змінюються правила нарахування пенсії. Через це у деяких пенсіонерів виплати зменшаться в рази: це стосується громадян, які отримували додаткові виплати за роботу в силових або інших структурах.

Відповідно до ухваленого державного бюджету, мінімальна пенсія в Україні 2025 року залишиться без змін на рівні 2 361 грн для громадян без трудового стажу. Наступна індексація пенсій запланована на березень.