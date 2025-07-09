Почти 9 миллионов украинцев живут за чертой бедности: Кабмин признает масштаб проблемы

Уровень бедности в Украине существенно превышает показатели в странах, на которые государство стремится ориентироваться. В интервью журналистам заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что нынешняя программа помощи малообеспеченным семьям охватывает слишком малое количество людей.

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Как сообщила чиновница в интервью "Радио Свобода", защита украинцев от бедности является одной из ключевых задач Министерства социальной политики. В то же время она прокомментировала изменение подхода Всемирным банком к расчету количества населения, которое живет за чертой бедности. По оценкам журналистов и открытым данным, таких людей в Украине сейчас около 8 млн 800 тысяч.

"Этот вопрос очень сложный, он многослойный, но, очевидно, что уровень бедности в нашей стране является таким, с которым трудно мириться. И, очевидно, существенно превышает показатели в других странах, на которые нам хотелось бы равняться", — отметила Марчак.

В министерстве признают, что нынешняя программа помощи малообеспеченным семьям охватывает слишком малое количество людей, поэтому требует пересмотра.

"У нас есть программа помощи малообеспеченным лицам, но мы видим, что эта программа недостаточно эффективна, потому что у нас на сегодня в среднем 180-190 тысяч семей, которые являются пользователями этой программы. И вы сами привели цифры, мы видим, что эта программа не имеет того масштаба, который с учетом уровня бедности мы должны были бы обеспечить", — заявила заместитель министра.

Чиновница подчеркнула, что поддержка должна быть не только финансовой, но и включать долгосрочные решения для преодоления бедности.

"Мы должны обеспечить, что у нас выплата предоставляется вместе с услугой. Мы должны сказать, что деньги — вместе с набором действий, которые государство и сам человек должны сделать, чтобы дальше не возвращаться в это состояние бедности. И мы говорим о том, что это может быть работа по возвращению человека на рынок труда. Программы переобучения, трудоустройства, возможно, переезд в другую общину, потому что там лучший работодатель, где ты можешь лучше реализовать свои навыки", — пояснила чиновница.

В то же время Марчак отметила, что такие подходы не могут быть применены к пенсионерам.

Еще одним условием эффективности программ поддержки является приведение прожиточного минимума в соответствие с реалиями.

"Законом у нас установлено много размеров прожиточных минимумов, но эти размеры, к сожалению, достаточно сильно, если дипломатично говорить, отличаются от фактического прожиточного уровня. И мы говорим, что фактический уровень прожиточного минимума должен быть по крайней мере вдвое больше, чем то, что установлено законом", — сказала Дарья Марчак.

Фокус уже писал, что уровень бедности в Украине за июнь 2025 года увеличился до 25,2%, каждый четвертый украинец экономит на еде.

Напомним, что размер пенсии в Украине зависит от множества факторов, включая размер заработной платы, возраст выхода на пенсию, пол и другие индивидуальные особенности.