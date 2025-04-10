На грани бедности: какую пенсию можно получать, если зарплата была 8000 грн

Размер пенсии в Украине зависит от множества факторов, включая размер заработной платы, возраст выхода на пенсию, пол и другие индивидуальные особенности.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Так, мужчина, получавший 8 000 гривен в месяц и вышедший на пенсию в 65 лет на общих основаниях, может рассчитывать на выплату около 3 640 гривен.

В то же время женщина с ежемесячным доходом в 8 000 гривен, вышедшая на пенсию в 65 лет, будет получать примерно 3 936 гривен. Однако при более раннем выходе на пенсию размер выплаты также изменится:

если лицо с доходом 8 000 гривен ежемесячно выходит на пенсию в 63 года, размер выплат будет таким: для мужчины – 3 304 гривны, для женщины – 3 576 гривен.

в случае выхода на пенсию в 60 лет выплаты составят: мужчине – 2 800 гривен, женщине – 3 144 гривны.

Каждый желающий может рассчитать примерный размер своей будущей пенсии с помощью Пенсионного калькулятора.

"Эта услуга разработана для людей, которые хотели бы спрогнозировать свое пенсионное будущее и узнать ориентировочный размер пенсии по возрасту по данным, содержащихся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины", – говорится на сайте ПФУ.

Пенсионный калькулятор позволяет определить предполагаемый размер пенсии по возрасту, основываясь на актуальных данных. При этом пользователь может самостоятельно внести сведения о трудовых периодах, которые еще не отражены в базе Пенсионного фонда.

Напомним, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение топлива для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".