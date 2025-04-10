На межі бідності: яку пенсію можна отримувати, якщо зарплата була 8000 грн

Розмір пенсії в Україні залежить від безлічі чинників, включно з розміром заробітної плати, віком виходу на пенсію, статтю та іншими індивідуальними особливостями.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Так, чоловік, який отримував 8 000 гривень на місяць і вийшов на пенсію в 65 років на загальних підставах, може розраховувати на виплату приблизно 3 640 гривень.

Водночас жінка зі щомісячним доходом у 8 000 гривень, яка вийшла на пенсію в 65 років, отримуватиме приблизно 3 936 гривень. Однак за більш раннього виходу на пенсію розмір виплати також зміниться:

якщо особа з доходом 8 000 гривень щомісяця виходить на пенсію в 63 роки, розмір виплат буде таким: для чоловіка — 3 304 гривні, для жінки — 3 576 гривень.

у разі виходу на пенсію в 60 років виплати становитимуть: чоловікові — 2 800 гривень, жінці — 3 144 гривні.

Кожен охочий може розрахувати приблизний розмір своєї майбутньої пенсії за допомогою Пенсійного калькулятора.

"Ця послуга розроблена для людей, які хотіли б спрогнозувати своє пенсійне майбутнє та дізнатися орієнтовний розмір пенсії за віком за даними, що містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду України", — йдеться на сайті ПФУ.

Пенсійний калькулятор дає змогу визначити передбачуваний розмір пенсії за віком, ґрунтуючись на актуальних даних. Водночас користувач може самостійно внести відомості про трудові періоди, які ще не відображені в базі Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання палива для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".