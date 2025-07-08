Куди пошлють Шмигаля і чи залишиться Буданов: які кадрові перестановки в уряді готує влада
В українському уряді вже найближчим часом може відбутися низка певною мірою знакових кадрових змін, повідомляє The Economist. Чи дійсно на Кабмін Дениса Шмигаля очікує міністерський "землетрус", з’ясовував Фокус.
Про вірогідні перестановки в Кабінеті міністрів (КМУ) повідомляють одразу три неназвані джерела британського The Economist. За словами співрозмовників журналу, після призупинення допомоги США в Україні начебто виникла загроза "внутрішньополітичного розколу, чисток та чвар". В даному контексті видання згадує про гучну корупційну справу очільника Міністерства єдності Олексія Чернишова, "якого розглядали як імовірного нового прем’єр-міністра".
Джерела припускають, що глава Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак стоїть за справою Чернишова. Також у публікації йдеться про епопею зі звільненням голови ГУР МОУ Кирила Буданова. Зокрема, джерела The Economist заявили, що існує ворожнеча між керівником ОП та головним розвідником України.
"Хтось вважає його божевільним, а хтось - генієм. Цей посадовець є одним з небагатьох, хто може розповісти правду президенту Володимиру Зеленському. Буданова могли дійсно звільнити з дев’ятої спроби, але він найімовірніше, збереже посаду через заступництво США. Завдяки своєму звичному поєднанню примусу та хитрості генерал Буданов добився ще однієї відстрочки кадрової страти", - зазначає видання.
Між тим влітку, зауважує The Economist, чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль може поступитися посадою міністерці економіки Юлії Свириденко.
"Також зміняться міністри освіти, здоров’я, культури, соцполітики, фінансів. Можливі терміни розгляду питань у Верховній Раді -протягом наступних кількох тижнів", - підсумовує журнал.
Водночас Bloomberg з посиланням на обізнане джерело повідомляє, що під час нещодавньої телефонної розмови з президентом США Володимир Зеленський серед іншого обговорив питання заміни нинішнього посла України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової.
За словами неназваного співрозмовника агентства, до шорт-листа потенційних кандидатів на посаду посла Києва у Вашингтоні входять очільник КМУ Денис Шмигаль, віцепрем’єрка Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умєров, а також міністр енергетики Герман Галущенко. "Президент Зеленський доручив МЗС ретельно обговорити з американською стороною питання про призначення нового посла України, зазначило джерело", - резюмує Bloomberg.
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Кадрові урядові ротації наразі дійсно є дуже ймовірними, вважає політолог Олексій Якубін. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт зауважив: "Якщо прогнозувати у відсотковому співвідношенні, то я дав би 80% проти 20% на користь того, що перестановки в Кабміні таки відбудуться. Про відставку прем’єра говорять давно, але саме зараз, як на мене, його тактика діяльності почала грати в мінус. Я цю тактику називаю даоською, адже в даосизмі був такий момент, що найкращий імператор той, якого ніхто не бачить. І ось Шмигаль багато років поспіль тримався цієї тактики. Він, перебуваючи в медійній тіні, займався натомість рутинною бюрократичною роботою. Але останнім часом не лише успіхи супроводжують діяльність Кабміну зокрема та влади загалом і виходить, що ця тактика Шмигаля бути в "даоській тіні" почала грати проти нього, оскільки саме прем’єр в Україні традиційно приймає на себе весь негатив. В нинішній же ситуації, як плюси, такі і мінуси однаково б’ють по президенту та його Офісу".
Саме на фоні зазначеного моменту, вважає політолог, на Банковій і виникло бажання щось змінити. "Плюс до цього, думаю, зіграла свою роль і необхідність перезавантаження американського треку. По суті Шмигаль не займався тією ж мінеральною угодою зі США – цей напрямок вела пані Свириденко, тоді як безпосередній контакт з американцями, я думаю, зараз грає надзвичайно важливу роль. Рекордно довге прем’єрське життя Шмигаля (перебуває на посаді з 4 березня 2020 року – Фокус) зараз, як на мене, вичерпується, оскільки тепер Офісу президента на цій посаді потрібна, по-перше людина, яка обнулить наявний станом на зараз негатив відносно влади, а по-друге, матиме бодай якийсь контакт з американцями", - аргументує політолог. На його переконання трек мінеральної угоди зі США перетворюється для Юлії Свириденко на певний трамплін до прем’єрського крісла.
Поряд з тим, зазначає Олексій Якубін, діючий прем’єр, розуміючи, що ситуація з кадровими перестановками поки що не узгоджена "залізно", за останні два тижні помітно наростив медійну комунікацію: "Глава уряду почав з’являтися на різноманітних заходах, коментувати якісь ситуативні моменти, тощо. Тобто, можливо, що з цими кадровими урядовими перестановками не все так легко буде, але з того, що я бачу, то наразі влада справді готується до цього. Мені здається, що історія з призначенням генерального прокурора була одним з тестів, коли влада подивилася, якою буде реакція суспільства на серйозні кадрові рішення. Реакція загалом була спокійна, тому зелене світло, як то кажуть, можна вмикати".
Говорячи про посилення Офісу президента в контексті ймовірних урядових змін, експерт наголосив, що тут глобально нічого не зміниться, оскільки ключову кадрову скрипку в Україні наразі грає Банкова "і це в умовах повномасштабної війни цілком виправданий персональний підхід".
Олексій Якубін не виключає, що прем’єр Денис Шмигаль після відставки з позиції очільника уряду відправиться працювати послом України у США. "У пані Маркарової є шлейф відносин з демократами, у Дениса Анатолійовича його не має і в цьому сенсі йому буде набагато легше наводити комунікаційні мости з чинною владою Сполучених Штатів", - прогнозує політолог.
Що ж стосується кадрової долі головного розвідника України, то експерт зазначив наступне: "Про відставку Буданова говорять не рідше, ніж про відставку Шмигаля, але зважаючи на його досить позитивний комунікативний бекграунд з американськими колегами, далеко не факт, що його "підуть" з займаної посади".
Резюмуючи, експерт констатував, що якщо вірогідність урядових кадрових перестановок є достатньо високою, то зі спецструктурами, "є нюанси".
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Досить високими вбачає шанси заміни прем’єра Шмигаля на його першу заступницю Юлію Свириденко політолог Олег Постернак. Крім того, як зазначив експерт у розмові з Фокусом, чутки про наміри відправити у відставку очільника ГУР МОУ Кирила Буданова є небезпідставними, оскільки в Офісі президента "є певні моменти, пов’язані з упередженим ставленням до керівництва силових структур України".
"Якщо говорити загалом, то влада має певні причини для зміни уряду. По-перше, йдеться про бажання надати нове кадрове дихання, зокрема в тих відомствах, які не справляються з поставленими завданнями і не відповідають вимогам воєнного часу. Десь хтось втомився, хтось видохся, а хтось обріс корупційними зв’язками, тощо. Тому логіка в намірі створити картинку змінності влади, безумовно присутня. По-друге, очевидним є прагнення ОП відмежуватися від корупційних скандалів і створити для наших міжнародних партнерів враження довіри до українського уряду", - підкреслює Олег Постернак.
Третя причина ймовірних урядових кадрових перестановок, на переконання експерта, пов’язана з "внутрішньо корпоративними війнами в оточенні президента".
"За моєю інформацією, дуже високою є ймовірність відправки Шмигаля послом у США. Ця фігура влаштувала б Сполучені Штати, як через особистий бекграунд, так і через відсутність корупційного шлейфу. Як на мене, для нас це насправді була б ідеальна кандидатура, але як на це дивиться сам Денис Анатолійович складно сказати. Втім, з урахуванням того, що пан Шмигаль є справжнім урядовим солдатом команди Зеленського, думаю, він цілком може пристати на цю кадрову пропозицію. А ось щодо Буданова, то дійсно частину оточення президента не влаштовує його медійність і електоральні перспективи. Але його звільнення виглядає досить примарно, оскільки це буде сприйнято суспільством, як послаблення силового блоку, а відтак нестиме репутаційно-кризові наслідки для Офісу президента. Крім того, не слід забувати, що за Буданова можуть вступитися міжнародні партнери, для яких його діяльність виглядає ефективною. В даному разі йдеться, зокрема про США", - підкреслює Олег Постернак.
Загалом політолог прогнозує, що вже до кінця липня вітер урядових кадрових змін призведе до цілком конкретних ротаційних рішень де-юре.