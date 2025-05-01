Угода про надра і гарантії безпеки: коли в Україну надійдуть інвестиції від США — експерт пояснив

Україна та США підписали угоду про мінерали, підготовка якої тривала останні два місяці. Фокус поговорив з фінансовим аналітиком Андрієм Шевчишиним, щоб дослідити детальніше вигоди для України від підписання цієї угоди.

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Угоду про створення Американсько-Українського Інвестиційного фонду відбудови з рівною участю сторін Україна та США підписали вчора, 30 квітня. Передбачено, що кошти з нового фонду спрямовуватимуть на нові українські проєкти — від видобутку корисних копалин до інфраструктури, при чому, контроль над надрами Україна не втратить.

1 травня Кабмін опублікував своє Розпорядження №416-р «Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови», де зазначено, що США в партнерстві представлятиме Корпорація з фінансування міжнародного розвитку, а Україну — державна структура "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства". При цьому, Україна спрямовуватиме 50% доходів від нових ліцензій на природні ресурси до спецфонду, з якого кошти йтимуть до інвестиційного фонду, а США вноситимуть у Фонд кошти, зокрема і нову військову допомогу.

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Також, за даними документа КМУ, Фонд США має першочергове право купувати українські ресурси, а Україна гарантує, що інші не отримають кращих умов. Крім цього, за даними уряду, угода має вищу силу за українське законодавство, і Україна не може змінювати умови для фонду через нові закони. Якщо ж угода суперечитиме майбутнім зобовʼязанням України перед ЄС, то сторони переглянуть її.

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин вважає, що підписання угоди про надра зі США – однозначно позитивний момент для України.

«Поточні умови в угоді набагато краще тих, що раніше, з самого початку, пропонували США. Я розглядаю цю угоду дуже позитивно. Це не план Маршала для України. Але це перспектива спільного інвестування, залучення коштів в Україну. Не знаю, як приватні інвестиції будуть залучатися в цей фонд, поки дуже важко сказати. Але якісь контури вже є. І така угода більш справедлива відносно попередніх версій, які були озвучені в пресі», - зазначив Андрій Шевчишин у розмові з Фокусом.

Безпековий чинник має значення: до завершення активних бойових дій очікувати на масштабні інвестиційні проєкти очікувати не варто

На думку експерта, угода про надра може стати взаємовигідною для Штатів і для України, що робить її перспективною і для економіки України, і також надважливою в політичному аспекті.

Дональд Трамп очікує на повернення коштів, наданих у вигляді військової допомоги від США Україні за часів Джо Байдена Фото: Los Angeles Times

Говорячи про те, що угода не передбачає гарантій безпеки для України, Андрій Шевчишин зауважив, що тема гарантій була від початку певною риторикою обох сторін. Проте зрештою укладена угода є важливим безпековим чинником для України, адже йдеться про продовження партнерства зі США, зокрема і в плані отримання від США військової підтримки. «Ми побачили, що вже є контракт зі США на постачання зброї на 50 млн доларів, це позитивна новина. Наразі виглядає так, що підписання угоди було надважливим для продовження військового співробітництва - отримання від США певної допомоги, засобів ППО», - зазначив Андрій Шевчишин.

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Він також додав, що угода фактично «розв'язує руки» Трампу, щоб сказати «ну, Америка не фінансує, не дарить нічого Україні. Америка фінансує свій ВПК, виробництво зброї, США продають озброєння і заробляють на цьому»

Говорячи про те, що, відповідно до угоди, надра залишаються під контролем України, експерт зазначив, що це значний прогрес, а Конституцію України змінювати не доведеться.

Проте, підкреслив Андрій Шевчишин, для реального інвестування з боку американських компаній найважливішим чинником залишається безпековий чинник. Отже, до завершення активних бойових дій очікувати на масштабні інвестиційні проєкти не варто.

Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що угода узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов"язанням України Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

«Інвестиції від американських інвесторів потенційно можливі за умови геополітичної стабільності і подальшого розвитку партнерства з Сполученими Штатами після завершення війни і під час відновлення України. На цьому етапі ми повернули військову допомогу США. Це головний підсумок. І зафіксували певну базову політично-економічну угоду на перспективу», — пояснив Андрій Шевчишин.

Раніше Фокус писав, що міністр економіки України Юлія Свириденко разом із міністром фінансів США Скотом Бессентом 30 квітня підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відновлення.

Нагадаємо, як повідомив раніше Фокусу президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар, головні ризики для України — не в предметі угоди, а в самих підходах, адже для України умови США по цій угоді апріорі неприйнятні, бо не передбачають гарантій безпеки.