Угоду про мінерали підписано: що це означає для України і в чому вигода для США

Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду про економічне співробітництво (угоду про надра). Фокус зібрав усе, що відомо про угоду.

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Міністр економіки України Юлія Свириденко разом із міністром фінансів США Скотом Бессентом 30 квітня підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відновлення США-Україна.

"Спільно зі США ми створимо Інвестиційний фонд із відновлення України, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу", — зазначила Свириденко у Facebook.

Україна і США підписали угоду про надра

Основні положення угоди США та України про надра

Вона також нагадала ключові положення угоди:

Повна власність і контроль залишаються за Україною. Усі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності — це закріплено угодою.

Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Управляти цим Фондом будемо ми спільно зі США. Жодна зі сторін не матиме переважного голосу, і це відображає рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.

Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації чи управлінні державними компаніями — вони й надалі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.

Жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед США. Реалізація угоди дасть змогу обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов'язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково — на десятиліття.

Фонд наповнюватиметься доходами виключно від нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти і газу, які надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані в бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну кооперацію.

Законодавчі зміни — тільки точкові. Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

США допоможуть залучати додаткові інвестиції та технології. Фонд підтримується урядом США через агенцію DFC, яка допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і в ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача та розвиток технологій — важлива складова Угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, а й інновації.

Угода надає податкові гарантії. Доходи та внески Фонду не оподатковуються ні в США, ні в Україні, щоб інвестування дало якомога більші результати.

Свириденко зазначила, що згідно з угодою, США робитимуть внесок до Фонду. Вони можуть робити це або грошима, або новою допомогою — наприклад, системами ППО для України.

Україна і США підписали угоду про надра

Як на підписання угоди відреагували у США

Як зазначилив Мінфіні США, Сполучені Штати та Україна підписали угоду про створення Фонду інвестицій у реконструкцію США та України. Новий фонд стане інструментом, за допомогою якого обидві країни спільно інвестуватимуть у відновлення української економіки після руйнувань, спричинених повномасштабним вторгненням Росії.

"Угода стала символом визнання значної допомоги, яку американський народ надав Україні в роки війни. Вона відкриває шлях до тісного економічного партнерства, спрямованого на об'єднання ресурсів, досвіду та зусиль заради швидкого та сталого відновлення країни", — йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Роботу фонду координуватимуть Міністерство фінансів США та Міжнародна корпорація фінансування розвитку (DFC) за підтримки уряду України. Ініціатива реалізується під керівництвом президента Дональда Трампа.

Фото: AP News

"Завдяки невтомним зусиллям президента Трампа щодо забезпечення міцного миру я радий оголосити про підписання сьогоднішньої історичної угоди", — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він підкреслив, що нове партнерство не тільки спрямоване на підтримку України, а й слугує чітким сигналом Москві: відновлення України не принесе вигоди тим, хто підтримував російську військову агресію.

При цьому державний секретар США Марко Рубіо назвав угоду про копалини кроком до припинення війни.

"Завдяки лідерству президента Дональда Трампа, сьогодні США та Україна підписали угоду про Інвестиційний фонд відновлення — важливу віху в нашому спільному процвітанні та крок до припинення цієї війни", — наголосив він.

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Що таке гарантії безпеки і чому їх немає в угоді про мінерали: пояснює експерт Михайло Гончар

Як зазначили у статті видання CNN, серед ключових каменів спотикання переговорів між США та Україною було питання гарантій безпеки — і чи нададуть їх США, як частину угоди. "Спочатку Трамп відмовився, заявивши, що хоче, щоб Україна спочатку підписала угоду, а потім говорила про гарантії. На той час Зеленський описав проєкт угоди як прохання до нього "продати" свою країну. Українські урядовці згодом висловили думку, що інвестиції США та присутність американських компаній в Україні зроблять США більш зацікавленими в безпеці України", — йдеться в матеріалі видання. Там нагадали, що невдовзі після невдалого візиту Володимира Зеленського до Білого дому Трамп наказав призупинити допомогу США Україні. І хоча допомогу відтоді було відновлено, цей епізод став головним сигналом для європейських союзників України, які пообіцяли збільшити свою допомогу країні. "Трамп здебільшого описав угоду, як "відплату" України за допомогу, яку США надали Україні з моменту початку Росією свого не спровокованого повномасштабного вторгнення в країну в лютому 2022 року", — пише CNN.

Угода про надра стосується 57 мінералів

За даними видання "Європейська правда", яке отримало доступ до підписаного у Вашингтоні документа, угода між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення залишає не деталізованою низку важливих положень двостороннього співробітництва та фіксує насамперед базові, політичні параметри.

Як виявилося, у процесі переговорів Україна і США дійшли рішення знову розділити угоду на кілька складових. Двостороння угода, підписана в середу у Вашингтоні, встановлює політичні параметри співробітництва двох урядів щодо розроблення надр, продажу корисних копалин, а також американської допомоги, зокрема й військової, яку Україна отримуватиме надалі.

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Так, в угоді прописано перелік корисних копалин, видобутку яких вона стосується. Ідеться про український видобуток алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, цирконію, нафти, природного газу та інших (загалом 57 мінералів), причому йдеться тільки про нові родовища, ліцензії на які Україна видаватиме після набрання документом чинності. Цей перелік може бути розширено тільки за згодою сторін. Однак угода не регулює видобуток і доходи від видобутку інших корисних копалин. Також вона не стосується доходів від української інфраструктури, як спочатку пропонували США.

США допоможуть відновити Україну в обмін на природні ресурси

Як пише видання ВВС, після місяців напружених переговорів між Києвом і Вашингтоном було підписано важливу угоду, яка може змінити економічний ландшафт післявоєнної України. США та Україна домовилися про розподіл прибутку від майбутнього продажу українських мінеральних та енергетичних ресурсів, що стало результатом багатомісячної дипломатичної та економічної роботи.

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"Для Києва угода — не просто економічний інструмент, а й політична умова продовження військової допомоги з боку США. Адміністрація Трампа раніше наполягала на укладенні такого договору як на обов'язковому попередньому кроці для надання Україні гарантій безпеки. Однак, як зазначають джерела, нинішній варіант угоди набагато м'якший, ніж те, чого спочатку домагався Трамп, — він хотів компенсацій за всю надану військову допомогу", — ідеться в повідомленні.

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За інформацією зі США, переговори були непростими: на останніх етапах українська сторона намагалася внести зміни в уже узгоджені пункти, особливо ті, що стосуються управління інвестиційним фондом і прозорості фінансових потоків. Це викликало роздратування в американської делегації і мало не зірвало підписання, пише ВВС.

І все ж угоду про надра вдалося укласти. Тепер документ чекає на ратифікацію в українському парламенті.

Україна підписала зі США договір про надра: які наступні кроки

Як зазначив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, Україна підписала перший етап важливої міжурядової угоди з американською фінансовою корпорацією DFC. За його словами, йдеться про політичну — міжурядову частину домовленостей, яка наразі містить переважно загальні формулювання.

Цей документ ще має пройти процедуру ратифікації у Верховній Раді. Лише після цього сторони перейдуть до другого етапу — укладення безпосереднього договору між DFC та українською агенцією, яка буде уповноважена реалізовувати домовленості. Завершальною стане технічна частина, яка визначить, як працюватиме угода і як розподілятиметься фінансування.

Крім того, за словами Железняка, для реалізації домовленостей знадобиться внести зміни до низки законів, зокрема, до Бюджетного та Податкового кодексів.

Як повідомлялося, 30 квітня США та Україна підписали угоду про надра.

Нагадаємо, раніше президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов заявив, щоСША шантажують Україну, змушуючи швидше укласти угоду щодо рідкоземельних металів.