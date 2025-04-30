Три угоди щодо рідкоземельних металів: США змушують Україну порушити Конституцію, — Милованов

США шантажують Україну, змушуючи швидше укласти угоду щодо рідкоземельних металів. Якщо порушити закони, на угоду чекають юридичні атаки.

Related video

Таку думку висловив у Facebok президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов.

США хочуть, щоб Україна 30 квітня підписала одразу три документи, а не один, інакше угоди взагалі не буде. На його думку, це юридично нереально зробити.

"США знову ламають нас. Якщо вийде, то суди пізніше анулюють дві з трьох угод. Незважаючи на це, американська сторона наполягає", — написав він.

Далі глава KSE навів деталі двох із трьох угод про рідкоземельні метали.

Угода №1 — це міжурядова угода. Українська делегація може підписати тільки цю угоду.

"Україна хоче її підписати і повністю задоволена цією угодою, тому що вона хороша і справедлива. Це перемога для Трампа й України", —

Милованов визнав, що знає деталі цього документа, але не наводить їх.

Угода №2 — це угода між американською корпорацією DFC та українським агентством зі створення спільного інвестиційного фонду.

Ця угода є комерційною і уряд України не може її підписати. Таке право є тільки в агентства і після того, як Верховна Рада ратифікує Угоду №1.

"Це передбачає Конституція України. Це відрізняється від законодавства США, але це закон. Якщо його порушити, угода стане вразливою для майбутніх юридичних атак", — зауважив він.

Є й технічна угода №3, що визначає внутрішні правила роботи нового спільного інвестиційного фонду.

"Але США хочуть швидкої перемоги і погрожують вийти з переговорів, якщо всі три угоди не підпишуть сьогодні [30 квітня]", — підсумував він.

Нагадаємо, у США говорили, що Україна попросила в останню хвилину доопрацювати технічний бік угоди щодо рідкоземельних металів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 30 квітня заявляв, що угоду про надра України можуть підписати протягом доби.