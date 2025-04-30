Три сделки по редкоземельным металлам: США заставляют Украину нарушить Конституцию, – Милованов

США шантажируют Украину, заставляя быстрее заключить сделку по редкоземельным металлам. Если нарушить законы, соглашение ждут юридические атаки.

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Такое мнение выразил в Facebok президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов.

США хотят, чтобы Украина 30 апреля подписала сразу три документа, а не один, иначе соглашения вообще не будет. По его мнению, это юридически нереально сделать.

"США снова ломают нас. Если получится, то суды позже аннулируют два из трех соглашений. Несмотря на это, американская сторона настаивает", — написал он.

Далее глава KSE привел детали двух из трех соглашений о редкоземельных металлах.

Соглашение №1 – это межправительственное соглашение. Украинская делегация может подписать только это соглашение.

"Украина хочет его подписать и полностью удовлетворена этим соглашением, потому что оно хорошее и справедливое. Это победа для Трампа и Украины", —

Милованов признал, что знает детали этого документа, но не приводит их.

Соглашение №2 — это соглашение между американской корпорацией DFC и украинским агентством по созданию совместного инвестиционного фонда.

Данное соглашение является коммерческим и правительство Украины не может его подписать. Такое прав есть только у агентства и после того, как Верховная Рада ратифицирует Соглашение №1.

"Это подразумевает Конституция Украины. Это отличается от законодательства США, но это закон. Если его нарушить, сделка станет уязвимой для будущих юридических атак", — заметил он.

Имеется и техническое соглашение №3, определяющее внутренние правила работы нового совместного инвестиционного фонда.

"Но США хотят скорой победы и угрожают выйти из переговоров, если все три соглашения не подпишут сегодня [30 апреля]", — заключил он.

Напомним, в США говорили, что Украина попросила в последнюю минуту доработать техническую сторону сделки по редкоземельным металлам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 30 апреля заявлял, что соглашение о недрах Украины могут подписать в течение суток.