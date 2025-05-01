Соглашение о минералах подписано: что это означает для Украины и в чем выгода для США

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение об экономическом сотрудничестве (соглашение о недрах). Фокус собрал все, что известно о соглашении.

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Министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скотом Бессентом 30 апреля подписали Соглашение ​​о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

"Совместно с США мы создадим Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство", — отметила Свириденко в Facebook.

Украина и США подписали соглашение о недрах

Основные положения соглашения США и Украины о недрах

Она также напомнила ключевые положения соглашения:

Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности — это закреплено соглашением.

Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50. Управлять этим Фондом будем мы совместно с США. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса, и это отражает равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.

Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они и дальше будут принадлежать Украине. Компании вроде Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.

Никаких долгов. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс. Документ согласуется с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно – на десятилетия.

Фонд будет наполняться доходами исключительно от новых лицензий. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. В соглашении говорится о дальнейшей стратегической кооперации.

Законодательные изменения — только точечные. Для функционирования Фонда предусмотрено лишь внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.

США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии. Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое будет помогать нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага. Передача и развитие технологий — важная составляющая Соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации.

Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогами ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало как можно большие результаты.

Свириденко отметила, что согласно соглашению, США будут делать взнос в Фонд. Они могут делать это либо деньгами, либо новой помощью — например, системами ПВО для Украины.

Украина и США подписали соглашение о недрах

Как на подписание соглашения отреагировали в США

Как отметили в Минфине США, Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Фонда инвестиций в реконструкцию США и Украины. Новый фонд станет инструментом, с помощью которого обе страны будут совместно инвестировать в восстановление украинской экономики после разрушений, вызванных полномасштабным вторжением России.

"Соглашение стало символом признания значительной помощи, которую американский народ оказал Украине в годы войны. Оно открывает путь к тесному экономическому партнерству, направленному на объединение ресурсов, опыта и усилий ради быстрого и устойчивого восстановления страны", — говорится в сообщении Минфина США.

Работу фонда будут координировать Министерство финансов США и Международная корпорация финансирования развития (DFC) при поддержке правительства Украины. Инициатива реализуется под руководством президента Дональда Трампа.

Фото: AP News

"Благодаря неустанным усилиям президента Трампа по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения", — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он подчеркнул, что новое партнерство не только направлено на поддержку Украины, но и служит четким сигналом Москве: восстановление Украины не принесет выгоды тем, кто поддерживал российскую военную агрессию.

При этом государственный секретарь США Марко Рубио назвал соглашение об ископаемых шагом к прекращению войны.

"Благодаря лидерству президента Дональда Трампа, сегодня США и Украина подписали соглашение об Инвестиционном фонде восстановления — важную веху в нашем совместном процветании и шаг к прекращению этой войны", — подчеркнул он.

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Как отметили в статье издания CNN, среди ключевых камней преткновений переговоров между США и Украиной был вопрос гарантий безопасности – и предоставят ли их США, как часть соглашения. "Сначала Трамп отказался, заявив, что хочет, чтобы Украина сначала подписала соглашение, а затем говорила о гарантиях. В то время Зеленский описал проект соглашения как просьбу к нему "продать" свою страну. Украинские чиновники впоследствии выразили мнение, что инвестиции США и присутствие американских компаний в Украине сделают США более заинтересованными в безопасности Украины", — говорится в материале издания. Там напомнили, что вскоре после неудачного визита Владимира Зеленского в Белый дом Трамп приказал приостановить помощь США Украине. И хотя помощь с тех пор была возобновлена, этот эпизод стал главным сигналом для европейских союзников Украины, которые пообещали увеличить свою помощь стране. "Трамп в большинстве своем описал соглашение, как "возмездие" Украины за помощь, которую США предоставили Украине с момента начала Россией своего не спровоцированного полномасштабного вторжения в страну в феврале 2022 года", — пишет CNN.

Соглашение о недрах касается 57 минералов

По данным издания "Европейская правда", которое получило доступ к подписанному в Вашингтоне документу, соглашение между правительствами США и Украины о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления оставляет не детализированными ряд важных положений двустороннего сотрудничества и фиксирует прежде всего базовые, политические параметры.

Как оказалось, в процессе переговоров Украина и США пришли к решению снова разделить соглашение на несколько составляющих. Двустороннее соглашение, подписанное в среду в Вашингтоне, устанавливает политические параметры сотрудничества двух правительств по разработке недр, продаже полезных ископаемых, а также американской помощи, в том числе военной, которую Украина будет получать в дальнейшем.

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Так, в соглашении прописан перечень полезных ископаемых, добычи которых оно касается. Речь идет об украинской добыче алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, циркония, нефти, природного газа и других (всего 57 минералов), причем речь идет только о новых месторождениях, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления документа в силу. Этот перечень может быть расширен только по соглашению сторон. Однако соглашение не регулирует добычу и доходы от добычи других полезных ископаемых. Также оно не касается доходов от украинской инфраструктуры, как первоначально предлагали США.

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Как пишет издание ВВС, после месяцев напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном было подписано важное соглашение, которое может изменить экономический ландшафт послевоенной Украины. США и Украина договорились о разделе прибыли от будущей продажи украинских минеральных и энергетических ресурсов, что стало результатом многомесячной дипломатической и экономической работы.

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"Для Киева соглашение — не просто экономический инструмент, а и политическое условие продолжения военной помощи со стороны США. Администрация Трампа ранее настаивала на заключении подобного договора как на обязательном предварительном шаге для предоставления Украине гарантий безопасности. Однако, как отмечают источники, нынешний вариант сделки гораздо мягче, чем то, чего изначально добивался Трамп, — он хотел компенсаций за всю оказанную военную помощь", — говорится в сообщении.

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По информации из США, переговоры были непростыми: на последних этапах украинская сторона пыталась внести изменения в уже согласованные пункты, особенно касающиеся управления инвестиционным фондом и прозрачности финансовых потоков. Это вызвало раздражение у американской делегации и чуть не сорвало подписание, пишет ВВС.

И все же соглашение о недрах удалось заключить. Теперь документ ждет ратификации в украинском парламенте.

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Как отметил нардеп по партии "Голос" Ярослав Железняк, Украина подписала первый этап важного межправительственного соглашения с американской финансовой корпорацией DFC. По его словам, речь идет о политической – межправительственной части договоренностей, которая в настоящее время содержит преимущественно общие формулировки.

Этот документ еще предстоит пройти процедуру ратификации в Верховной Раде. Только после этого стороны перейдут во второй этап – заключение непосредственного договора между DFC и украинским агентством, которое будет уполномочено реализовывать договоренности. Завершающей станет техническая часть, которая определит, как будет работать соглашение и как будет распределяться финансирование.

Кроме того, по словам Железняка, для реализации договоренностей понадобится внести изменения в ряд законов, в частности, в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Как сообщалось, 30 апреля США и Украина подписали соглашение о недрах.

Напомним, ранее президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов заявил, что США шантажируют Украину, заставляя быстрее заключить сделку по редкоземельным металлам.