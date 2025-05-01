Соглашение о недрах и гарантии безопасности: когда в Украину придут инвестиции США — эксперт объяснил

Украина и США подписали соглашение о минералах, подготовка которого длилась последние два месяца. Фокус поговорил с финансовым аналитиком Андреем Шевчишиным, чтобы исследовать подробнее выгоды для Украины от подписания этого соглашения.

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Соглашение о создании Американско-Украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон Украина и США подписали вчера, 30 апреля. Предусмотрено, что средства из нового фонда будут направлять на новые украинские проекты — от добычи полезных ископаемых до инфраструктуры, причем, контроль над недрами Украина не потеряет.

1 мая Кабмин опубликовал свое Распоряжение №416-р "О подписании Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления", где указано, что США в партнерстве будет представлять Корпорация по финансированию международного развития, а Украину — государственная структура "Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства". При этом, Украина будет направлять 50% доходов от новых лицензий на природные ресурсы в спецфонд, из которого средства будут идти в инвестиционный фонд, а США будут вносить в Фонд средства, в том числе и новую военную помощь.

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Также, по данным документа КМУ, Фонд США имеет первоочередное право покупать украинские ресурсы, а Украина гарантирует, что другие не получат лучших условий. Кроме этого, по данным правительства, соглашение имеет высшую силу над украинским законодательством, и Украина не может менять условия для фонда через новые законы. Если же соглашение будет противоречить будущим обязательствам Украины перед ЕС, то стороны пересмотрят его.

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что подписание соглашения о недрах с США — однозначно положительный момент для Украины.

"Текущие условия в соглашении намного лучше тех, что ранее, с самого начала, предлагали США. Я рассматриваю это соглашение очень позитивно. Это не план Маршала для Украины. Но это перспектива совместного инвестирования, привлечения средств в Украину. Не знаю, как частные инвестиции будут привлекаться в этот фонд, пока очень трудно сказать. Но какие-то контуры уже есть. И такое соглашение более справедливо относительно предыдущих версий, которые были озвучены в прессе", — отметил Андрей Шевчишин в разговоре с Фокусом.

Фактор безопасности имеет значение: до завершения активных боевых действий масштабных инвестиционных проектов ожидать не стоит

По мнению эксперта, соглашение о недрах может стать взаимовыгодным для Штатов и для Украины, что делает его перспективным и для экономики Украины, и также сверхважным в политическом аспекте.

Дональд Трамп ожидает возврата средств, предоставленных в виде военной помощи от США Украине во времена Джо Байдена Фото: Los Angeles Times

Говоря о том, что соглашение не предусматривает гарантий безопасности для Украины, Андрей Шевчишин отметил, что тема гарантий была изначально определенной риторикой обеих сторон. Однако в конце концов заключенное соглашение является важным фактором безопасности для Украины, ведь речь идет о продолжении партнерства с США, в том числе и в плане получения от США военной поддержки. "Мы увидели, что уже есть контракт с США на поставку оружия на 50 млн долларов, это позитивная новость. Сейчас выглядит так, что подписание соглашения было сверхважным для продолжения военного сотрудничества — получения от США определенной помощи, средств ПВО", — отметил Андрей Шевчишин.

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Он также добавил, что соглашение фактически "развязывает руки" Трампу, чтобы сказать "ну, Америка не финансирует, не дарит ничего Украине. Америка финансирует свой ВПК, производство оружия, США продают вооружение и зарабатывают на этом".

Говоря о том, что, согласно соглашению, недра остаются под контролем Украины, эксперт отметил, что это значительный прогресс, а Конституцию Украины менять не придется.

Однако, подчеркнул Андрей Шевчишин, для реального инвестирования со стороны американских компаний важнейшим фактором остается фактор безопасности. Следовательно, до завершения активных боевых действий ожидать масштабные инвестиционные проекты не стоит.

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что соглашение согласуется с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

"Инвестиции от американских инвесторов потенциально возможны при условии геополитической стабильности и дальнейшего развития партнерства с Соединенными Штатами после завершения войны и во время восстановления Украины. На данном этапе мы вернули военную помощь США. Это главный итог. И зафиксировали определенное базовое политико-экономическое соглашение на перспективу", — пояснил Андрей Шевчишин.

Ранее Фокус писал, что министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скотом Бессентом 30 апреля подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Напомним, как сообщил ранее Фокусу президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар, главные риски для Украины — не в предмете соглашения, а в самих подходах, ведь для Украины условия США по этому соглашению априори неприемлемы, так как не предусматривают гарантий безопасности.