Руслан Кравченко став новим генпрокурором України: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський підписав документ щодо призначення Руслана Кравченка новим, вже 18-м генеральним прокурором України.

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У суботу, 21 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ №416/2025 про призначення генеральним прокурором Руслана Кравченка.

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича Генеральним прокурором", — йдеться у документі.

Документ щодо призначення Кравченка генпрокурором Фото: Скріншот

Зазначимо, про те, що глава держави вніс кандидатуру керівника Державної податкової служби на посаду очільника наглядового відомства, стало відомо 16 червня.

Вже 17 червня Верховна Рада 273 голосами призначила Кравченка керівником Офісу генпрокурора.

Сам новий генпрокурор наголосив, що його завдання є чітким і конкретним: тримати всіх у межах закону.

Також він окреслив основну мету діяльності на новій посаді у відновлення ролі прокуратури, як головного координатора роботи правоохоронних органів.

"Під час війни недопустима конкуренція між силовими структурами – усі ми маємо працювати на спільну мету: захист держави та забезпечення справедливості", — наголошував Руслан Кравченко.

​Окрім того, він намагатиметься працювати над поверненням довіри до органів прокуратури, забезпечення справедливості у кожній справі, невідворотності покарання.

​Окремо Руслан Кравченко наголошував на зборі доказів для Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів Росії.

Руслан Кравченко: що відомо про нового генпрокурора

Руслан Кравченко Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року в Сєвєродонецьку Луганської області.

У серпні 2012 року Руслана Кравченка було призначено на посаду слідчого Севастопольської прокуратури, де він працював до анексії Криму в 2014 році.

У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України.

З 2015 по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України. Він був прокурором у справі, де президента-втікача Віктора Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області та з березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у м. Бучі

У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної військової адміністрації, а 31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.

Має орден "За заслуги" III ступеня, орден Данила Галицького та відзнаку президента "За участь в антитерористичній операції". У 2025 році нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест заслуги".

Нагадаємо, колишнього генерального прокурора України Андрія Костіна призначили послом України в Нідерландах та постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї.

Фокус писав про те, що звільнення Андрія Костіна сталося 31 жовтня 2024 року: тодішній генпрокурор написав заяву про відставку, яку підтримали нардепи у Верховній Раді.