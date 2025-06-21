Руслан Кравченко стал новым генпрокурором Украины: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский подписал документ о назначении Руслана Кравченко новым, уже 18-м генеральным прокурором Украины.

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В субботу, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №416/2025 о назначении генеральным прокурором Руслана Кравченко.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором", — говорится в документе.

Документ о назначении Кравченко генпрокурором Фото: Скриншот

Отметим, о том, что глава государства внес кандидатуру руководителя Государственной налоговой службы на должность главы надзорного ведомства, стало известно 16 июня.

Уже 17 июня Верховная Рада 273 голосами назначила Кравченко руководителем Офиса генпрокурора.

Сам новый генпрокурор подчеркнул, что его задача четкая и конкретная: держать всех в рамках закона.

Также он очертил основную цель деятельности на новой должности в восстановлении роли прокуратуры, как главного координатора работы правоохранительных органов.

"Во время войны недопустима конкуренция между силовыми структурами — все мы должны работать на общую цель: защита государства и обеспечение справедливости", — подчеркивал Руслан Кравченко.

Кроме того, он будет пытаться работать над возвращением доверия к органам прокуратуры, обеспечением справедливости в каждом деле, неотвратимости наказания.

Отдельно Руслан Кравченко отмечал на сборе доказательств для Международного уголовного суда в Гааге о преступлениях России.

Руслан Кравченко: что известно о новом генпрокуроре

Руслан Кравченко Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Руслан Кравченко родился 14 марта 1990 года в Северодонецке Луганской области.

В августе 2012 года Руслан Кравченко был назначен на должность следователя Севастопольской прокуратуры, где он работал до аннексии Крыма в 2014 году.

В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины.

С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины. Он был прокурором по делу, где беглый президент Виктор Янукович был признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области и с марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в г. Буче

В апреле 2023 года был назначен председателем Киевской областной военной администрации, а 31 декабря 2024 года назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.

Имеет орден "За заслуги" III степени, орден Даниила Галицкого и награду президента "За участие в антитеррористической операции". В 2025 году награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Крест заслуги".

Напомним, бывшего генерального прокурора Украины Андрея Костина назначили послом Украины в Нидерландах и постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.

Фокус писал о том, что увольнение Андрея Костина произошло 31 октября 2024 года: тогдашний генпрокурор написал заявление об отставке, которое поддержали нардепы в Верховной Раде.