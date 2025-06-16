Зеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора: кто такой Руслан Кравченко

35-летний Руслан Кравченко является уроженцем Северодонецка (до 2024-го, сейчас Северодонецк) Луганской области. С 2024 года занимал должность руководителя Государственной налоговой службы.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram и написал спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook.

Пост Давида Арахамии Фото: Скриншот

"В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность генерального прокурора", — сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Пост Руслана Стефанчука Фото: Скриншот

Арахамия сообщает, что 17 июня состоится заседание фракции "Слуга народа", в ходе которого будет представлена кандидатура генерального прокурора.

Представление на генпрокурора не вносилось более полугода, с момента, когда в октябре 2024-го Рада проголосовала за отставку Андрея Костина. Это время его обязанности исполнял первый заместитель Алексей Хоменко.

Руслан Кравченко, что о нем известно

35-летний Руслан Кравченко родился в Северодонецке (до 2024-го, сейчас Северодонецк) Луганской области. Был главой Киевской областной военной администрации (с 2023 по 2024). Возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру с 2021 года.

Руслан Кравченко Фото: Соцсети

Ранее работал военным прокурором во времена Анатолия Матиоса. В 2019-2020 годах он подавался на должность прокурора САП, затем — участвовал в конкурсе на должность руководителя НАБУ. Награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022 года).

Руслан Кравченко был прокурором по делу, где Янукович был признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

Напомним, бывшего генерального прокурора Украины Андрея Костина назначили послом Украины в Нидерландах и постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.

Фокус писал о том, что увольнение Андрея Костина состоялось 31 октября 2024 года: тогдашний генпрокурор написал заявление об отставке, которое поддержали нардепы в Верховной Раде.