Зеленський вніс до Ради кандидатуру генпрокурора: хто такий Руслан Кравченко

35-річний Руслан Кравченко є уродженцем Сєвєродонецька (до 2024-го, зараз Сіверськодонецьк) Луганської області. З 2024 року обіймав посаду керівника Державної податкової служби.

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram та написав спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.

Пост Давида Арахамії Фото: Скріншот

"Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду генерального прокурора", — повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Пост Руслана Стефанчука Фото: Скріншот

Арахамія повідомляє, що 17 червня відбудеться засідання фракції "Слуга народу", під час якого буде представлено кандидатуру генерального прокурора.

Подання на генпрокурора не вносилося більше пів року, з моменту, коли в жовтні 2024-го Рада проголосувала за відставку Андрія Костіна. Цей час його обов'язки виконував перший заступник Олексій Хоменко.

Руслан Кравченко, що про нього відомо

35-річний Руслан Кравченко народився в Сєвєродонецьку (до 2024-го, зараз Сіверськодонецьк) Луганської області. Був головою Київської обласної військової адміністрації (з 2023 до 2024). Очолював Бучанську окружну прокуратуру з 2021 року.

Руслан Кравченко Фото: Соцмережi

Раніше працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. У 2019–2020 роках він подавався на посаду прокурора САП, потім — брав участь в конкурсі на посаду керівника НАБУ. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (23 серпня 2022).

Руслан Кравченко був прокурором у справі, де Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

Нагадаємо, колишнього генерального прокурора України Андрія Костіна призначили послом України в Нідерландах і постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї.

Фокус писав про те, що звільнення Андрія Костіна відбулось 31 жовтня 2024 року: тодішній генпрокурор написав заяву про відставку, яку підтримали нардепи у Верховній Раді.