Путін має "божевільні цілі" окупації України: Шмигаль розповів, які області під загрозою

Російська Федерація продовжує тиснути на лінії фронту, щоб дістатись вглиб нових українських областей. Таким чином росіяни планують сформувати умови для нових вимог капітуляції України. Під загрозою опиняться нові регіони, в яких тривають бої. Крім того, ворог може націлитись на Чернігів.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув на 4 міжнародну конференцію ООН з фінансування розвитку. У розмові з іспанським медіа El Pais посадовець розповів, що ситуація на фронті складна і росіяни намагаються дістатись до адміністративних меж нових областей і таким чином втілити "божевільні політичні цілі".

На думку прем'єра, російська влада готує нові пропозиції капітуляції України. З його слів, під загрозою і Суми, і Чернігів, і Харків.

"Вони продовжують тиснути. У них досить божевільні політичні цілі, такі як вихід на географічні кордони інших регіонів України (Запоріжжя, Дніпро, Харків, Суми, можливо, Чернігів), щоб збільшити свою переговорну перевагу та принести нам капітуляційні пропозиції, які абсолютно неприйнятні", — навело El Pais слова Шмигаля.

Серед іншого, прем'єр відповів на питання, чому війна РФ не може припинитись так само швидко, як війна Ірану та Ізраїлю. Шмигаль провів аналогію з людиною, яка відбивається від убивці: якщо вона спиниться, то загине. З цих міркувань Україна не може спинити бої. Тим часом Путіна та РФ можна зупинити лише силою — новою зброєю для України та новими економічними санкціями (включно з конфіскацією активів), вважає український прем'єр.

"Якщо ваші партнери дадуть вам ніж або пістолет, ви можете його зупинити. Або він злякається, що ви його вб'єте, і втече. Якщо ми будемо боротися кращою зброєю, шанси рівні. Коли Путін зрозуміє, що його покарають, що російська економіка постраждає більше, що Україна може завдати більше жертв, тоді він зупинить цю війну", — сказав Шмигаль.

Завершення війни РФ — деталі

Зазначимо, президент США Дональд Трамп примусив Україну та РФ почати переговори у Стамбулі, перший раунд яких відбувся у травні 2025 року. Під час зустрічі делегацій росіяни заявили, що готові воювати і 20 років, і вічно, щоб втримати землі, які коли-небудь окупували у минулому. За підсумками зустрічі сторони домовились про обмін полоненими та загиблими.

19 травня агентство Bloomberg написало, що Путін не зацікавлений у виході з переговорів, оскільки планує втримати контакт з Трампом. Тим часом раніше Білий дім озвучив ставлення до попередніх ультиматумів Кремля, у яких ішлося про повну окупацію чотирьох областей — Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської. Як заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, така пропозиція РФ "повністю неприйнятна".

Нагадуємо, 30 травня на ресурсі проєкту DeepState показали перші "сірі зони" на території Дніпропетровської області.