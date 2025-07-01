Путин имеет "сумасшедшие цели" оккупации Украины: Шмыгаль рассказал, какие области под угрозой
Российская Федерация продолжает давить на линии фронта, чтобы добраться вглубь новых украинских областей. Таким образом россияне планируют сформировать условия для новых требований капитуляции Украины. Под угрозой окажутся новые регионы, в которых продолжаются бои. Кроме того, враг может нацелиться на Чернигов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл на 4 международную конференцию ООН по финансированию развития. В разговоре с испанским медиа El Pais чиновник рассказал, что ситуация на фронте сложная и россияне пытаются добраться до административных границ новых областей и таким образом воплотить "безумные политические цели".
По мнению премьера, российские власти готовят новые предложения капитуляции Украины. По его словам, под угрозой и Сумы, и Чернигов, и Харьков.
"Они продолжают давить. У них довольно безумные политические цели, такие как выход на географические границы других регионов Украины (Запорожье, Днепр, Харьков, Сумы, возможно, Чернигов), чтобы увеличить свое переговорное преимущество и принести нам капитуляционные предложения, которые абсолютно неприемлемы", — привело El Pais слова Шмыгаля.
Среди прочего, премьер ответил на вопрос, почему война РФ не может прекратиться так же быстро, как война Ирана и Израиля. Шмыгаль провел аналогию с человеком, который отбивается от убийцы: если он остановится, то погибнет. Из этих соображений Украина не может остановить бои. Тем временем Путина и РФ можно остановить только силой — новым оружием для Украины и новыми экономическими санкциями (включая конфискацию активов), считает украинский премьер.
"Если ваши партнеры дадут вам нож или пистолет, вы можете его остановить. Или он испугается, что вы его убьете, и убежит. Если мы будем бороться лучшим оружием, шансы равны. Когда Путин поймет, что его накажут, что российская экономика пострадает больше, что Украина может нанести больше жертв, тогда он остановит эту войну", — сказал Шмыгаль.
Завершение войны РФ — детали
Отметим, президент США Дональд Трамп заставил Украину и РФ начать переговоры в Стамбуле, первый раунд которых состоялся в мае 2025 года. Во время встречи делегаций россияне заявили, что готовы воевать и 20 лет, и вечно, чтобы удержать земли, которые когда-либо оккупировали в прошлом. По итогам встречи стороны договорились об обмене пленными и погибшими.
19 мая агентство Bloomberg написало, что Путин не заинтересован в выходе из переговоров, поскольку планирует удержать контакт с Трампом. Между тем ранее Белый дом озвучил отношение к предыдущим ультиматумам Кремля, в которых говорилось о полной оккупации четырех областей — Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской. Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, такое предложение РФ "полностью неприемлемо".
Напоминаем, 30 мая на ресурсе проекта DeepState показали первые "серые зоны" на территории Днепропетровской области.