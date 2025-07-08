Куда пошлют Шмыгаля и останется ли Буданов: какие кадровые перестановки в Кабмине готовит власть

В украинском правительстве уже в ближайшее время может произойти ряд в определенной степени знаковых кадровых изменений, сообщает The Economist. Действительно ли Кабмин Дениса Шмыгаля ожидает министерское "землетрясение", выяснял Фокус.

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О вероятных перестановках в Кабинете министров (КМУ) сообщают сразу три неназванных источника британского The Economist. По словам собеседников журнала, после приостановления помощи США в Украине якобы возникла угроза "внутриполитического раскола, чисток и распрей". В данном контексте издание вспоминает о громком коррупционном деле главы Министерства единства Алексея Чернышева, "которого рассматривали как вероятного нового премьер-министра".

Источники предполагают, что глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак стоит за делом Чернышова. Также в публикации говорится об эпопее с увольнением главы ГУР МОУ Кирилла Буданова. В частности, источники The Economist заявили, что существует вражда между руководителем ОП и главным разведчиком Украины.

"Кто-то считает его сумасшедшим, а кто-то — гением. Этот чиновник является одним из немногих, кто может рассказать правду президенту Владимиру Зеленскому. Буданова могли действительно уволить с девятой попытки, но он скорее всего, сохранит должность из-за покровительства США. Благодаря своему привычному сочетанию принуждения и хитрости генерал Буданов добился еще одной отсрочки кадровой казни", — отмечает издание.

Между тем летом, замечает The Economist, действующий премьер-министр Денис Шмыгаль может уступить должность министру экономики Юлии Свириденко.

"Также сменятся министры образования, здоровья, культуры, соцполитики, финансов. Возможные сроки рассмотрения вопросов в Верховной Раде — в течение следующих нескольких недель", — заключает журнал.

В то же время Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что во время недавнего телефонного разговора с президентом США Владимир Зеленский среди прочего обсудил вопрос замены нынешнего посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой.

По словам неназванного собеседника агентства, в шорт-лист потенциальных кандидатов на должность посла Киева в Вашингтоне входят глава КМУ Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров, а также министр энергетики Герман Галущенко. "Президент Зеленский поручил МИД тщательно обсудить с американской стороной вопрос о назначении нового посла Украины, отметил источник", — резюмирует Bloomberg.

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Кадровые правительственные ротации сейчас действительно очень вероятны, считает политолог Алексей Якубин. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил: "Если прогнозировать в процентном соотношении, то я дал бы 80% против 20% в пользу того, что перестановки в Кабмине таки состоятся. Об отставке премьера говорят давно, но именно сейчас, как по мне, его тактика деятельности начала играть в минус. Я эту тактику называю даосской, ведь в даосизме был такой момент, что лучший император тот, которого никто не видит. И вот Шмыгаль много лет подряд придерживался этой тактики. Он, находясь в медийной тени, занимался взамен рутинной бюрократической работой. Но в последнее время не только успехи сопровождают деятельность Кабмина в частности и власти в целом и получается, что эта тактика Шмыгаля быть в "даосской тени" начала играть против него, поскольку именно премьер в Украине традиционно принимает на себя весь негатив. В нынешней же ситуации, как плюсы, такие и минусы одинаково бьют по президенту и его Офису".

Именно на фоне указанного момента, считает политолог, на Банковой и возникло желание что-то изменить. "Плюс к этому, думаю, сыграла свою роль и необходимость перезагрузки американского трека. По сути Шмыгаль не занимался той же минеральной сделкой с США — это направление вела госпожа Свириденко, тогда как непосредственный контакт с американцами, я думаю, сейчас играет чрезвычайно важную роль. Рекордно долгая премьерская жизнь Шмыгаля (находится в должности с 4 марта 2020 года — Фокус) сейчас, как по мне, исчерпывается, поскольку теперь Офису президента на этой должности нужен, во-первых человек, который обнулит имеющийся по состоянию на сейчас негатив в отношении власти, а во-вторых, будет иметь хоть какой-то контакт с американцами", — аргументирует политолог. По его убеждению трек минеральной сделки с США превращается для Юлии Свириденко на определенный трамплин к премьерскому креслу.

Наряду с тем, отмечает Алексей Якубин, действующий премьер, понимая, что ситуация с кадровыми перестановками пока не согласована "железно", за последние две недели заметно нарастил медийную коммуникацию: "Глава правительства начал появляться на различных мероприятиях, комментировать какие-то ситуативные моменты и так далее. То есть, возможно, что с этими кадровыми правительственными перестановками не все так легко будет, но из того, что я вижу, то сейчас власть действительно готовится к этому. Мне кажется, что история с назначением генерального прокурора была одним из тестов, когда власть посмотрела, какой будет реакция общества на серьезные кадровые решения. Реакция в целом была спокойная, поэтому зеленый свет, как говорится, можно включать".

Говоря об усилении Офиса президента в контексте возможных правительственных изменений, эксперт отметил, что здесь глобально ничего не изменится, поскольку ключевую кадровую скрипку в Украине сейчас играет Банковая "и это в условиях полномасштабной войны вполне оправданный персональный подход".

Алексей Якубин не исключает, что премьер Денис Шмыгаль после отставки с позиции главы правительства отправится работать послом Украины в США. "У госпожи Маркаровой есть шлейф отношений с демократами, у Дениса Анатольевича его нет и в этом смысле ему будет гораздо легче наводить коммуникационные мосты с действующей властью Соединенных Штатов", — прогнозирует политолог.

Что же касается кадровой судьбы главного разведчика Украины, то эксперт отметил следующее: "Об отставке Буданова говорят не реже, чем об отставке Шмыгаля, но учитывая его достаточно позитивный коммуникативный бэкграунд с американскими коллегами, далеко не факт, что его "уйдут" с занимаемой должности".

Резюмируя, эксперт констатировал, что если вероятность правительственных кадровых перестановок достаточно высока, то со спецструктурами, "есть нюансы".

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Достаточно высокими видит шансы замены премьера Шмыгаля на его первого заместителя Юлию Свириденко политолог Олег Постернак. Кроме того, как отметил эксперт в разговоре с Фокусом, слухи о намерениях отправить в отставку главу ГУР МОУ Кирилла Буданова являются небезосновательными, поскольку в Офисе президента "есть определенные моменты, связанные с предвзятым отношением к руководству силовых структур Украины".

"Если говорить в целом, то власть имеет определенные причины для смены правительства. Во-первых, речь идет о желании предоставить новое кадровое дыхание, в частности в тех ведомствах, которые не справляются с поставленными задачами и не соответствуют требованиям военного времени. Где-то кто-то устал, кто-то выдохся, а кто-то оброс коррупционными связями и тому подобное. Поэтому логика в намерении создать картинку сменяемости власти, безусловно присутствует. Во-вторых, очевидно стремление ОП отмежеваться от коррупционных скандалов и создать для наших международных партнеров впечатление доверия к украинскому правительству", — подчеркивает Олег Постернак.

Третья причина вероятных правительственных кадровых перестановок, по убеждению эксперта, связана с "внутренне корпоративными войнами в окружении президента".

"По моей информации, очень высока вероятность отправки Шмыгаля послом в США. Эта фигура устроила бы Соединенные Штаты, как из-за личного бэкграунда, так и из-за отсутствия коррупционного шлейфа. Как по мне, для нас это на самом деле была бы идеальная кандидатура, но как на это смотрит сам Денис Анатольевич сложно сказать. Впрочем, с учетом того, что господин Шмыгаль является настоящим правительственным солдатом команды Зеленского, думаю, он вполне может принять это кадровое предложение. А вот насчет Буданова, то действительно часть окружения президента не устраивает его медийность и электоральные перспективы. Но его увольнение выглядит довольно призрачно, поскольку это будет воспринято обществом, как ослабление силового блока, а затем будет нести репутационно-кризисные последствия для Офиса президента. Кроме того, не следует забывать, что за Буданова могут вступиться международные партнеры, для которых его деятельность выглядит эффективной. В данном случае речь идет, в частности о США", — подчеркивает Олег Постернак.

В целом политолог прогнозирует, что уже к концу июля ветер правительственных кадровых изменений приведет к вполне конкретным ротационным решениям де-юре.