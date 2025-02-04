Украина готова к обсуждению возможности проведения выборов: Маркарова рассказала подробности

Администрация Белого дома не поднимала перед Киевом вопрос проведения выборов во время войны, отметила посол в США Оксана Маркарова.

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В настоящее время Соединенные Штаты Америки еще не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения президентских выборов до конца 2025 года. Об этом, как информирует "Суспільне", рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова.

Впрочем, по ее словам, если команда главы Белого дома Дональда Трампа будет поднимать вопрос возможности их проведения, Украина готова к обсуждению.

Дипломат отметила, что в 2023-24 годах этот вопрос теоретически обсуждался, но Киев стоял на том, что для полноценной реализации избирательного процесса в стране сначала надо завершить боевые действия.

"Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", — подчеркнула Маркарова.

Ранее президент Владимир Зеленский во время интервью британскому телеканалу Channel 4 News объяснял, что это не он лично отложил проведение выборов в Украине, а остановка произошла в автоматическом режиме, поскольку законодательство запрещает избирать нового главу государства во время войны. Мандат на запуск избирательного процесса должна предоставить Верховная Рада.

Напомним, Фокус выяснял, что на самом деле может скрываться за инициативами администрации Дональда Трампа провести выборы уже в этом году, если будет достигнуто перемирие с Россией, и какие риски существуют для Украины.

В то же время народный депутат Украины, член комитета по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая считает, что в 2025 году не стоит ждать ни выборов новой власти, ни перемирия с Россией. Она отметила, что война будет продолжаться до капитуляции одной из сторон.