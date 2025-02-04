Україна готова до обговорення можливості проведення виборів: Маркарова розповіла подробиці

Адміністрація Білого дому не підіймала перед Києвом питання проведення виборів під час війни, зазначила посол в США Оксана Маркарова.

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На даний час Сполучені Штати Америки ще не обговорювали з українською стороною необхідність проведення президентських виборів до кінця 2025 року. Про це, як інформує "Суспільне", розповіла Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова.

Втім, за її словами, якщо команда глави Білого дому Дональда Трампа порушуватиме питання можливості їх проведення, Україна готова до обговорення.

Дипломатка зазначила, що у 2023-24 роках це питання теоретично обговорювалось, але Київ стояв на тому, що для повноцінної реалізації виборчого процесу в країні спочатку треба завершити бойові дії.

"Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", — наголосила Маркарова.

Раніше президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News пояснював, що це не він особисто відклав проведення виборів в Україні, а зупинка відбулася в автоматичному режимі, оскільки законодавство забороняє обирати нового главу держави під час війни. Мандат на запуск виборчого процесу повинна надати Верховна Рада.

Нагадаємо, Фокус з'ясовував, що насправді може ховатися за ініціативами адміністрації Дональда Трампа провести вибори вже цього року, якщо буде досягнуто перемир'я з Росією, та які ризики існують для України.

Водночас народний депутат України, член комітету з питань зовнішньої політики Мар'яна Безугла вважає, що у 2025 році не варто чекати ні виборів нової влади, ні перемир'я з Росією. Вона зазначила, що війна триватиме до капітуляції однієї зі сторін.