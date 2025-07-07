Загроза розколу та чвар: Буданова намагались звільнити дев'ять разів, — Economist

У червні 2025 року в українському уряді планували звільнення голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Посадовець, ймовірно, міг втратити посаду через популярність у громадян і власну самостійність.

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Про можливі перестановки в уряді повідомили три анонімні джерела: на них посилається видання The Economist, не уточнюючи, з якої саме гілки влади співрозмовники. Зі слів анонімів, після зменшення допомоги США в Україні начебто виникла загроза "внутрішньополітичного розколу, чисток, чвар". Серед іншого, говорили про звільнення Буданова, ідеться у статті.

Медіа описало складну ситуацію на полі бою в Україні, про мінливу позицію президента США Дональда Трампа, а також про корупційну справу голови міністерства єдності Олексія Чернишова, якого розглядали як імовірного нового прем'єр-міністра. Тим часом джерела заявили, що існує ворожнеча між головою офісу президента Андрієм Єрмаком та головним розвідником. Як сказали аноніми, хтось вважає його "божевільним", хтось — "генієм". Також запевняють, що цей посадовець є одним з небагатьох, хто може розповісти "правду" президенту Володимиру Зеленському. У статті припускали, що Буданова могли дійсно звільнити з "дев'ятої спроби".

Водночас The Economist написало, що Буданов, найімовірніше, збереже посаду. Причина такої ситуації, на думку медіа, — "поєднання примусу та хитрості". Журналісти стверджують, що розвідника зберегло заступництво США.

"Завдяки своєму звичному поєднанню примусу та хитрості генерал Буданов добився ще однієї відстрочки страти. The Economist розуміє, що неодноразові попередження Білого дому не звільняти його, можливо, допомогли, принаймні поки що", — ідеться у статті.

Медіа розповіло про інтриги навколо Єрмака, якого вважають дуже впливовим. Наприклад, джерела припускали, що саме голова офісу стоїть за справою голови мін'єдності Чернишова, якого підозрюють у корупції. Вказується, що влітку можуть відбутись зміни в українському уряді. Зокрема, чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль поступиться посадою міністерці економіки Юлії Свириденко. Також зміняться міністри освіти, здоров'я, культури, соцполітики, фінансів. Можливі терміни розгляду питання у Верховній Раді — "протягом наступних кількох тижнів".

На момент публікації матеріалу в Офісі президента та ГУР МОУ не коментували інформацію про можливу відставку Буданова.

Звільнення Буданова — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші випадки, коли ішлося про можливе звільнення Буданова. Одна з попередніх хвиль заяв про керівника розвідки відбулась восени 2024 року. Джерела медіа NV повідомили, що Єрмак начебто хоче звільнити Буданова. Після цього з'явилась заява голови ГУР: з його слів, відбувся "черговий вкид", щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. При цьому анонімні співрозмовники журналістів говорили, що голову ГУР може замінити голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

Нагадуємо, 2 липня Кирило Буданов розповів про розробника антен для дронів "Шахед" РФ і про те, що сталось з цією людиною.