Антену для "Шахедів" розробив українець: Буданов повідомив про його загибель в Росії

В Україні його розробка нікого не зацікавила, тож він переїхав до Росії і запропонував її там.

Related video

CRPA антени для ворожих дронів "Шахед", які покращують навігацію навіть в умовах радіоперешкод, розробив інженер в Україні. Він загинув в Росії. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише "24 канал".

За його словами, CRPA антени для ударних дронів типу "Шахед" розробив український інженер в 2000-х роках. В Україні його розробка нікого не зацікавила, тож він переїхав до Росії і запропонував її там. Згодом він трагічно загинув.

"Зараз один з них загинув трагічним якимось чином, один ще живе теж, мабуть, недовго", – сказав Буданов.

Окупанти інтегрували на "Шахед" 16-елементну CRPA антену. Вона перешкоджає роботі української радіоелектронної боротьби.

Довідка: CRPA антена – це спеціальна навігаційна антена, яка здатна забезпечувати якісне позиціювання дрона у просторі навіть в умовах наявності активних ворожих радіоперешкод.

Нагадаємо, що 2 липня очільник ГУР Кирило Буданов пояснив "літній наступ" ЗС РФ в Україні, і чи загрожує Дніпру окупація.

Також повідомлялося, що Кирило Буданов також повідомляв, що росіяни передали технології виробництва ударних дронів типу "Шахед" Північній Кореї і Пхеньян вже виробляє ці безпілотники на своїй території, таким чином нарощуючи воєнну силу.