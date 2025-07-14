Зеленский обновит Кабмин: кто возглавит правительство и какие изменения среди министров ожидаются

Президент Владимир Зеленский готовит серьезные изменения в Кабинете министров Украины: новое правительство он предложит возглавить Юлии Свириденко — первому вице-премьеру-министру экономики. Также ожидаются изменения среди министров.

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Уже завтра Владимир Зеленский должен встретиться с Юлией Свириденко, чтобы предложить ей новое кресло, а также обсудить формат и членов обновленного Кабинета министров Украины. Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на собственный источник, приближенный к президенту.

Зеленский обновляет Кабмин: какие еще изменения ожидаются

Кроме смены главы правительства, ожидаются также изменения среди министров. Так, вместо министра обороны Рустема Умерова — возможна кандидатура действующего премьера Дениса Шмыгаля. Зато Рустем Умеров может стать послом Украины в США

На должность главы Минобороны также рассматривали Игоря Клименко — министра внутренних дел. Среди кандидатур также был Михаил Федоров — действующий вице-премьер-министр цифровой трансформации, как узнавало ранее "Суспільне".

Другие изменения будут происходить в зависимости от того, кого из перечисленных кандидатов поставят на место Рустема Умерова.

Стоит отметить, что сам Владимир Зеленский также публично объявил 10 июля во время пресс-конференции в Риме о том, что готовится назначение нового посла Украины в США. При этом глава государства упомянул о Рустеме Умерове.

Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко 21 июня упоминал также о том, что министром обороны Украины планируют сделать действующего главу СБУ Василия Малюка.

24 июня Алексей Гончаренко также предполагал, что Верховная рада готовит отставку Шмыгаля и хочет успеть это реализовать до 10-11 июля, когда в Риме проходила Конференция по восстановлению Украины. Однако этого не произошло в прогнозируемые сроки.

Напомним, 8 июля Фокус также выяснял, какие кадровые изменения в управлении страной готовит власть.

9 июля в эфире "Радио Свобода" чиновница рассказала, что почти 9 миллионов украинцев живут за чертой бедности.