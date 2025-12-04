Святковий "подарунок" від "Укренерго": відключення світла стануть коротшими, деталі

В Україні після Дня Святого Миколая очікують поступове скорочення тривалості планових відключень електроенергії. Наразі найскладніша ситуація спостерігається у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях, де за графіком світло може вимикатися понад 10 годин на добу.

Як розповів голова правління компанії "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, полегшити ситуацію в енергосистемі вдалося завдяки активній роботі ремонтних та аварійних бригад, які безперервно виконують відновлювальні роботи на електростанціях та лініях електропередач. Він зазначив, що після Дня Святого Миколая компанія зробить усе можливе, щоб під'єднати до роботи елементи, які зараз були відключені.

"На жаль, до Миколая не вдасться зробити такий подарунок для українців, але після свят ми докладемо всіх зусиль, щоб відновити роботу енергосистеми. Наші колеги, які займаються генерацією, також активно працюють над включенням обладнання, і після його повернення в роботу ситуація значно покращиться", — зауважив Зайченко.

Відео дня

Очільник компанії підкреслив, що нинішні відключення електроенергії найтяжчі у прикордонних та прифронтових областях, де через погодинні графіки світло може вимикатися понад 10 годин на день. Він додав, що енергетики роблять усе можливе, аби скоротити тривалість відключень і забезпечити стабільне постачання електроенергії.

"У Дніпропетровській, Харківській, Донецькій областях ситуація найтяжча. Там відключення світла за графіками погодинних відключень може бути понад 10 годин, але енергетики роблять усе можливе аби цей період зменшити, і, будемо сподіватися, що найближчим часом так і буде", — зауважив в ефірі голова "Укренерго".

Варто зауважити, що, за інформацією "Укренерго", станом на 4 грудня в енергосистемі України спостерігається зростання споживання електроенергії. Через нічні обстріли енергооб’єктів залишаються знеструмленими споживачі у Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях, де вже почалися аварійно-відновлювальні роботи.

Ба більше, у зв'язку з попередніми масованими атаками та погодними умовами в Україні застосовуються обмеження споживання: погодинні відключення для населення та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Споживачів закликають ощадливо користуватися електроенергією та переносити роботу потужних приладів на нічні години після 22:00.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому радять стежити за оновленнями на сайтах та офіційних сторінках обленерго.

До цього в ДТЕК пояснили, що вночі споживання електроенергії значно мене, ніж удень. Зранку навантаження на енергосистему зростає, і енергетики вимушені вимикати світло, щоб утримати баланс.

Також Фокус писав, що, на думку заступника енергетики Миколи Колісника, ключова ціль України нині — це прогнозовані графіки для споживачів та промисловості.